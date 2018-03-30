Başkanın ziyareti öncesi köydeki köpekleri uyuşturdular!

İzmir'in Karabağlar İlçesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun dün (29 Mart) Uzundere Köy Pazarı'nı yapacağı ziyaret öncesi, köyde bulunan köpeklerin ilaçla uyuşturulması köylülerin tepkisini çekti.

Evrensel'de yer alan habere göre, İzmir Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’nun Uzundere Köyü'ne yapacağı ziyaret öncesi köydeki köpekler ilaçla uyuşturuldu. Belediye yetkilileri uygulamanın “parazit kontrolü” olduğunu iddia etti. Ancak köylüler “O halde neden köpeklerimiz uyuşuk halde yerde bırakıldı? Neden gece saatlerine kadar uyuşuk kaldı?” diyerek iddianın gerçek olmadığını öne sürdü.

Köyün sokaklarında yaşayan ve köylüler tarafından beslenen çok sayıda köpek, belediyenin veterinerlik personeli tarafından ilaçlı enjektörlerle uyuşturuldu. Uyuşturma işlemini gören köylüler, veterinerlik personeline engel olmaya çalıştı. Kısa süreli gerginlik yaşandı. Ancak ilaç verilen köpeklerdeki uyuşturucunun etkisi gece saatlerine kadar sürdü. Konuyla ilgili belediyeyi arayan köylüler halkla ilişkiler bölümünden “parazit kontrolü” cevabını aldılar. Ancak köylüler bu iddiaya inanmıyor.

"Hayvanlar neden uyuşuk halde yerde bırakıldı?

Uzundereliler “Öyleyse hayvanlarımız neden uyuşuk halde yerlerde bırakılmıştır? Parazit kontrolü neden yapılmamıştır?” diye sordu. Köylüler, “Hayvansever olduğunu söyleyen Karabağlar Belediyesi, en az bizim kadar yaşam hakkına sahip canlılara neden zarar vermiştir? Sırf başkan ziyareti için hayvanlarımıza yapılan bu eziyeti kınıyor, onların da bizim kadar yaşam hakkına sahip olduklarını hatırlatmak istiyoruz. Uzundereli doğal yaşamı desteklerken, yaşamın içinde olan hayvanlarımıza da saygı gösterilmesini istiyor” diye konuştu.

Belediye iddiaları reddetti

Konuyla ilgili konuşan Karabağlar Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri görevlisi vatandaşların şikayeti üzerine köye gittiklerini kısırlaştırma ve parazit kontrol amaçlı olduğunu ileri sürdü ancak köpeklerin zaten kısırlaştırılmış olduğunu ve uyuşturulan köpeklerin toplanmamış olmasını söylediğimizde “vatandaş engel oldu” diye cevap verildi.