Başkanın yardımı hem utandırdı, hem izdiham yarattı



Şanlıurfa Belediye Başkanı AKP'li Eşref Fakıbaba'nın başkanı olduğu Şanlıurfa Yoksulluk ve İşsizlikle Mücadele Derneği'nce dağıtılan battaniyelerden almak isteyenler izdihama neden oldu.



Karakoyunlu İş Merkezi'ndeki dernekte yapılacak 3 bin battaniyenin dağıtımı için büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kalabalık, saatler öncesinde sıraya girdi. Kucaklarındaki bebekleri ve yanlarındaki çocuklarıyla sırada bekleyen kadınlara, çuvallarla getirilen 3 bin battaniye teker teker dağıtılmaya başlandı. Saatlerce sırada bekleyen kadınlar, bir an önce battaniye almak için kapıya hücum edince bildik manzaralar yaşandı.



Zabıtaların sıraya sokmaya çalıştığı kadınlar arasında ezilme tehlikesi atlatanlar oldu, bazıları da baygınlık geçirdi. Bayılan bir kadın zabıtalar tarafından kalabalığın arasından güçlükle çıkartıldı. Dernek binasına götürülen 60 yaşlarındaki kadın, kolonya dökülerek kendine gelmesi sağlandı. Dağıtıma yardım eden zabıtalar, kadınları tüm uyarılara rağmen sıraya sokamayınca kollarından tutup çekerek kapıdan uzaklaştırdı. Yaşanan kargaşayla birlikte 3 bin battaniye 15 dakika tükendi.



İzdiham sırasında gazetecilerin görüntü aldığını fark eden kadınlar ise utanarak yüzlerini gizlemeye çalıştı. İkinci battaniyeyi almak istediği fark edilen kadınlara görevliler tepki gösterirken, saatlerce sırada bekledikten sonra battaniye alamayan bazı kadınların da eli boş evlerinin yolunu tuttu. Dernek görevlilerini tepki gösteren kadınlar, "Böyle dağıtım mı olur?. Saatlerce bekledik, bir battaniye alamadık" diye konuştu.



















