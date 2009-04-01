Başkanın makam şoförü başkan oldu

Malatya’nın Pütürge İlçesi’ne bağlı Tepehan Beldesi’nde 12 yıl makam şoförlüğü yaptıktan sonra AKP'li belediye başkanına karşı SP'den aday olan Mehmet Öner, yeni belediye başkanı seçildi. Mehmet Öner 425 oy alırken ve Nedim Çeker de 310 oyda kaldı.Mehmet Öner, beldede uzun yıllar minibüs şoförlüğü yaptığını, 1996 yılında belde olan köyde Belediye Başkanı Nedim Çeker’in makam şoförü olarak göreve başladığını kaydetti. Öner, şöyle konuştu: "Üç dönemden beri şoförlüğünü yaptığım belediye başkanıyla seçimlere girdik ve ben 90 civarında oy farkı ile belediye başkanı seçildim. Kendisi aday olduktan sonra bana kızdı. Ancak ben kendisini yine ziyaret edeceğim."