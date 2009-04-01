T24 LogoT24 Logo
Politika

Başkanın makam şoförü başkan oldu

Malatya'da, 12 yıl makam şoförlüğü yaptıktan sonra belde belediye başkanına karşı aday olan Öner, seçimi kazandı

01 Nisan 2009 03:00

Malatya'da, 12 yıl makam şoförlüğü yaptıktan sonra belde belediye başkanına karşı aday olan Öner, seçimi kazandı

Malatya’nın Pütürge İlçesi’ne bağlı Tepehan Beldesi’nde 12 yıl makam şoförlüğü yaptıktan sonra AKP'li belediye başkanına karşı SP'den aday olan Mehmet Öner, yeni belediye başkanı seçildi. Mehmet Öner 425 oy alırken ve Nedim Çeker de 310 oyda kaldı.

Mehmet Öner, beldede uzun yıllar minibüs şoförlüğü yaptığını, 1996 yılında belde olan köyde Belediye Başkanı Nedim Çeker’in makam şoförü olarak göreve başladığını kaydetti. Öner, şöyle konuştu: "Üç dönemden beri şoförlüğünü yaptığım belediye başkanıyla seçimlere girdik ve ben 90 civarında oy farkı ile belediye başkanı seçildim. Kendisi aday olduktan sonra bana kızdı. Ancak ben kendisini yine ziyaret edeceğim."


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24