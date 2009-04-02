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Yaşam

Başkanın 14 tesadüfü

Karaman'da 14 işçinin makam koltuğunu bile haciz ettiği AKP'li başkan İbrahim Koçak, seçimi 14 oy farkla yeniden kazandı.

02 Nisan 2009 03:00

Karaman'a bağlı Yeşildere Belediyesi'nde 2004 yılında işten çıkartılan 14 işçinin makam koltuğunu bile haciz ettiği AKP'li başkan İbrahim Koçak, seçimi 14 oy farkla yeniden kazandı.

Yeşildere Belediye Başkanı İbrahim Koçak, 2004 yılında göreve geldikten bir süre sonra geçici işçi statüsündeki 14 işçiyi işten çıkardı. Bu işçiler, maaş alacaklarını ve tazminatları için belediye hakkında dava açtı. 3 yıl süren mahkeme sonunda, işçilerin toplam 250 bin TL alacaklı olduğuna karar verildi. Bunun üzerine işçiler, haciz işlemi başlattı ve 16 Mart 2007'de belediyeye ait, iş makinası, otobüs ve demirbaş eşyalarına el konuldu. Belediye Başkanı İbrahim Koçak'ın makam koltuğu da haciz edildi.

Olaydan sonra basın açıklaması yapan Belediye Başkanı İbrahim Koçak, 14 geçici işçinin ırmak temizleme işinde çalıştığını ve işçilerin 12 ay çalışması için devletin ödenek ayırmadığını, bu yüzden de işçilere yıl içinde dönüşümlü çalışmayı önerdiklerini, fakat işçilerin kabul etmediğini, ırmak temizleme döneminde de davet etmelerine rağmen işe gelmediklerini belirtmişti.

Bin 30 seçmeni bulunan beldede 2'nci kez başkan olan AKP'li İbrahim Koçak 460, en yakın takipcisi olan CHP adayı Ömer Faruk Küçükalpelli ise 446 oy aldı.

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