-''Başkanımızın aklanmasını umutla bekliyoruz" İSTANBUL (A.A) - 25.09.2011 - Fenerbahçe Kulübü'nün, futbolda şike ve teşvik iddialarına yönelik soruşturma sürecinde yaşananlarla ilgili atılan adımların ve izlenen yolun kulüp üyeleriyle paylaşılması amacıyla düzenlediği olağanüstü genel kurul toplantısı sürüyor. Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak söz alan kulüp başkanvekili Nihat Özdemir, 3 Temmuz sabahından bu yana 104 yıllık kulüp tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşadıklarını, başkan Aziz Yıldırım, yöneticiler Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu, Altyapı Koordinatörü Cemil Turan ve Mali İşler Koordinatörü Tamer Yelkovan'ın halen tutuklu bulunduğunu belirterek, ''Savcılık henüz iddianamesini yazmış değil. Dosyadaki gizlilik kararı bazı ortamlarca delinmiş, bazı bilgiler çarptırılarak aktarılmıştır. Henüz yöneticilerimize isnat edilen suçlar hakkında net bilgi sahibi değiliz. Avukatlarımız yasal yolları sonuna kadar kullanarak, hem kulübümüzün hem de tutuklu bulunan yöneticilerimizin haklarını savunmaya çalışmaktadır. Bizler de gece gündüz demeden bu çalışmalarını içinde yer alıyoruz. Bir an önce Yüce Türk adaleti önünde kendilerine isnat edilen suçlardan aklanmaları için umutla bekliyoruz'' diye konuştu. Soruşturma hakkında 3 Temmuz'dan bu yana inanılmaz bir bilgi kirliği yaşandığını ifade eden Nihat Özdemir, şöyle devam etti: ''Gizlilik kararına rağmen nereden ve nasıl çıktığı belli olmayan, parça parça aktarıldığı için neyi anlattığı anlaşılamayan bazı telefon kayıtlarıyla kafa karışıklığı yaratılmaya çalışıldı. Düne kadar statların adını bile bilmeyen bazı kişiler, ekranlarda otorite edasıyla yorumlar yapmakta. Bu kişiler sadece istedikleri bölümü okuyarak, kendilerini hakimlerin, savcıların yerine koymakta, kamuoyunda yanlış algılar oluşturarak, masumiyet karinesini yok saymaktadır. Bu kulübümüz ve yöneticilerine karşı açıkça yargısız infazdır. Daha soruşturmaya dair iddianame hazırlanmıştır. Dava açılıp açılmayacağı ya da kimler hakkında açılacağı henüz belli değil. Türkiye'de açılan davaların yüzde 56'sı beraatla sonuçlanmaktadır. Dolayısıyla yargısız infaz kabul edilemez. Kamuoyundan ricamız, kimsenin kendisini mahkemelerin yerine koyarak hüküm vermemesidir. Bunun zararlarını sadece kulübümüz değil, Türk sporu ve Türk adaletinin de göreceği unutulmamalıdır.'' -Süreci anlattı- Nihat Özdemir, konuşmasında 3 Temmuz'dan bugüne kadar yaşanılanları ve yaptıklarını anlattı. ''Elinde net ve yeterli delil bulunmadığını açıklayan ve yargı sürecini beklemesi gerektiğini daha en başından belirten, ama daha sonra nedenini anlayamadığımız şekilde bu kararından geri dönen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kulübümüzü Şampiyonlar Ligine göndermeme kararı alarak, hem bizi hem de ülkemizi uluslararası alanda son derece zor durumda bırakmıştır. Benzer örneklerde yargı kararlarını bekleyen UEFA konu Türkiye olunca TFF'ye baskı yapmaya çalışmış ve TFF bu baskıya en ufak bir direnç dahi gösterememiştir'' diyen Özdemir, şunları kaydetti: ''Ülke futbolumuz ve kulübümüz daha ortada açılmış bir dava dahi yokken, TFF henüz incelemesinin başındayken, kulübümüz savunma hakkını kullanamamışken ve TFF'nin kendisi delil yetersizliğinden bahsederken kulübümüz mahkum edilmiş ve cezalandırılmıştır. Bu karar ile birlikte Kulübümüzün ve Türk futbolunun adı uluslararası arenada şike ile birlikte anılmaya başlamıştır. Bu noktada UEFA'nın sıfır tolerans uygulamasını ısrarla ve her fırsatta hatırlatan TFF'nin, sadece kulübümüzü Avrupa'ya göndermeme kararı ve uygulaması da son derece manidardır ve çifte standarttır.'' TFF'nin bu kararının ardından itiraz ettiklerini, ancak TFF Tahkim Kurulu tarafından başvurularının reddedildiğini anlatan Özdemir, konuyu Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıdıklarını, UEFA'dan 45 milyon avro tazminat talebiyle dava açtıklarını, bu davanın 6 ile 8 ay içinde kulüp lehine sonuçlanmasını beklediklerini ifade etti. Nihat Özdemir, Şampiyonlar Ligi'ne gönderilmemelerinin hem mali hem manevi olarak kulübü etkilediğini, Şampiyonlar Ligi'nde olmamaları nedeniyle gelen cazip teklifler nedeniyle futbolcularının ayrılma isteklerinin ister istemez değerlendirmeye alındığını dile getirerek, şunları anlattı: ''Bazı sporcularımız ile yollarımızı ayırmak zorunda kaldık. Ancak giden oyuncularımızın yerine en az onlar kadar değerli ve takımımıza fayda sağlayacak yeni futbolcuları kadromuza kattık. Transfer döneminin bitmesine çok kısa bir süre kalmış olmasına ve bu şekilde bir süreçten geçiyor olmamıza rağmen, teknik heyetimizin uzun süredir izlemekte olduğu oyuncuları transfer edebildik. Şu ana kadar oynadığımız müsabakalarda söz konusu futbolcularımızın ortaya koydukları performanslar teknik heyetimizin de ne kadar yerinde ve doğru kararlar verdiklerinin ispatıdır. Fenerbahçe Kulübü yenilenen kadrosu ile bu yılda yine her zaman olduğu gibi şampiyonluğun en büyük adayıdır.'' -''Onur mücadelesi vermekteyiz''- Nihat Özdemir, futbolcularının çıktıkları her maçta üzerlerine atılmaya çalışılan lekeleri, terleri ve inançları ile temizlemeye çalıştıklarını belirterek, ''Bizler bu yıl aslında bir şampiyonluk değil onur mücadelesi vermekteyiz'' dedi. Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne göndermeme kararını alan TFF'nin sezon sonunda şampiyon olmaları halinde ne karar vereceğine dair en ufak bir bilgileri olmadığına dikkati çeken Özdemir, bu belirsizliği göz önünde bulundurarak, TFF ile bir alt lige oynama konusunu görüştüklerine aktararak, şöyle devam etti: ''TFF ile 26 Ağustos Cuma günü bir görüşme yaptık. Bu görüşmede kulübümüzün bir alt ligde oynayabilmesinin ancak TFF'nin alacağı tedbirli kararla mümkün olabileceğini bu konuda inisiyatifin kendilerinde olduğunu kaldı ki kulübümüzün genel kurula gitmeden böyle bir talepte bulunmasının da imkansız olduğunu dile getirdik. Şayet genel kurula gitsek bile genel kurulumuzu toplamak için gerekli sürenin çok geç olacağını ve genel kurulun toplanmasının ligler başladıktan sonraki bir tarihe denk geleceğine dikkati çektik. Böyle bir durumda da kulübümüzün 2 sezon kaybetme riskinin doğacağını, dolayısıyla bir alt ligde oynayabilmek için TFF'nin istediği şekilde bir yazılı talepte bulunmamızın mümkün olmadığını kendilerine aktardık. Öte yandan, yaptığımız görüşmede alt ligde oynama talebimizin TFF'ye karşı herhangi bir başkaldırı ya da isyan içermediğini, gelinen noktada Türk futbolu açısından bu kararın verilmesinin en hayırlı yol olduğunu ilettik. Buna ek olarak TFF şike yaptığımızı kabul eden ve ileride herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağımızı beyan eden bir resmi yazı vermemiz halinde de bir alt lige düşürülebileceğimizi bize bildirdi. Şampiyonluğumuzu adeta yok sayarak bizi Şampiyonlar Ligi'ne göndermeyen TFF yönetimi kendilerine bunun söz konusu olamayacağını iletmemize rağmen bir gün sonra bu gelişmeler üzerine olağanüstü yönetim kurulu toplantısı yaparak, toplantı sonunda bizim kendilerine yazılı başvuruda bulunmadığımızı, bu nedenle de bir alt lige düşürülme talebimizi değerlendirmeye alamayacaklarını söylediler.'' -''Aykut Kocaman'ın çabalarını anlatmak imkansız''- Nihat Özdemir, bu süreçteki tutumu nedeniyle futbol takımı teknik direktörü Aykut Kocaman'a teşekkür etti. ''Kazandığımız 18. şampiyonluğumuz, futbolcularımızın milyonlarca izleyicinin önünde akıttıkları helal terleri ve adeta canlarını dişlerine takarak söke söke kazandıkları bir şampiyonluktur'' şeklindeki sözleri genel kurul üyeleri tarafından ayakta alkışlanan Nihat Özdemir, ''Bizler bu noktada bir kez daha akıttıkları helal terlerinden ötürü sporcularımıza ve teknik heyetimize teşekkür etmek istiyoruz. Ancak özellikle Aykut Kocaman'a teşekkürlerimizi tüm camia adına iletmek istiyoruz. Kocaman'ın bu süreçte verdiği hizmet ve çabalarını anlatmak imkansızdır. Bugün taraftarımız ve camiamız da kendisinin özverisini görmekte ve hak ettiği değeri kendisine göstermektedir'' diye konuştu. -Taraftara teşekkür- Nihat Özdemir, bu süreçte kendilerine destek veren taraftarlarına da teşekkür etti. Taraftarların şampiyonluktan bir gün dahi şüphe etmeden, kulübe nasıl sahip çıktığını gözleri dolarak izlediklerine belirten Özdemir, şunları ifade etti: ''Fenerbahçe taraftarı ne kadar büyük bir güç, nasıl büyük bir aile olduğunu yaşanan süreçte verdiği destek ve sergilediği tavır ile sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya kanıtlamıştır. Son olarak kadın ve çocuk taraftarlarımızın kulübümüze verdiği destek ve takımına sahip çıkması tüm dünya basınında haber olmuş ve dünya spor tarihine altın harflerle yazılmıştır. Bugüne dek takımına sahip çıkmak adına her türlü demokratik hak çerçevesinde yürüyüşlere katılan, kulübüne mali olarak destek olmak adına taraftar kart satın alan, kombinelerde rekor kırmamızı sağlayan, Fenerium mağazalarına rekor düzeyde cirolar yaptıran, gökyüzüne 1907 adet Fener bırakarak sessiz protestolarda bulunan ve kulübün hesap numaralarını öğrenip elindeki son parasını kulübü ile paylaşan taraftarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Taraftar derneklerimiz de bu süreçte bize büyük destek vermiştir.'' -''Amatör şubelerde mücadele devam edecek''- Kulübün 2011 yılında tüm branşlarda şampiyon olduğunu hatırlatan Nihat Özdemir, ''Kulübümüz altın çağını yaşarken maalesef bu olaylar ile karşı karşıya kalmıştır. Ancak yine de her şeye rağmen amatör şubelerimiz kendi dallarında bu yıl da yine şampiyonluğun en büyük adayı olarak liglerine başlayacaklardır. Ayrıca bu sene erkek ve bayan basketbol ve voleybol takımlarımız başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın da hedefleri doğrultusunda Avrupa liglerine final four hedefleri ile başlayacaktır. Yönetim kurulumuz büyük yatırımlar gerektiren amatör şubelerimizde kadroları korumak ve hedeflerden ödün vermemek adına büyük çabalar sarf etmiştir ve etmektedir'' dedi. Nihat Özdemir, 3 Temmuz'da başlayan süreçle birlikte kulüp hisselerinin değer kaybetmesinin, kulübün mali dengelerini sarsmakta olduğunu belirterek, ''Her ticari kurum ve borsada işlem gören şirket gibi Fenerbahçe Kulübü de borsada hisselerinin spekülatif haberler nedeniyle değer yitirmesinden zararlar görmektedir. Maalesef hukuki süreç sonuçlanana kadar hisselerimiz daima baskı altında olmaya devam edecektir. Buna ilaveten şampiyonlar ligine katılamamamız nedeniyle yaklaşık 35-40 milyon avro kaybımız söz konusudur'' diye konuştu. -''Camiamızın birlik olmaya ihtiyacı var''- Nihat Özdemir, genel kurulundan alacakları güç, taraftarının ve sahadaki sporcusunun vereceği destekle bu zorlu süreci atlatacaklarını kaydederek, ''Yaşananların etkisi ile kulübümüz yöneticisinden taraftarına sporcusundan çalışanlarına kadar bir nevi kurtuluş savaşı ve onur mücadelesi verirken camiamızın da her zamankinden daha çok birlik olmaya ihtiyacı vardır'' ifadelerini kullandı. ''Bugün hiçbir Fenerbahçeli'ye adeta fırsatçılık yaparak kulübüne zarar verecek eylem ve söylemlerde bulunmak yakışmaz'' diyen Özdemir, şunları kaydetti: ''Gün birlik beraberlik olma ve hedeflerimizden sapmadan yolumuza hep birlikte devam etme günüdür. Yönetim kurulumuzun yegane amacı sportif ve mali hedeflerimizden sapmadan Fenerbahçe'mizi önümüzdeki yıl mayıs ayında yapılacak genel kurula taşımaktır. Bizler Fenerbahçe genel kurulunun desteği ile bu zorlu süreci aşacağımızı ve kulübümüzü daha iyi, daha refah günlere kavuşturacağımıza üzerimize yığılan tüm kara bulutları hep birlikte dağıtacağımıza inanıyoruz. Bu noktada aramızda tek bir çatlak ses dahi çıkmayacağını biliyorum. Bizlere güvenin, bizler attığımız her adımda, aldığımız her kararda nasıl büyük bir camiayı temsil ettiğimizin bilinciyle hareket ediyoruz. Günlük kararlar almak yerine kulübümüzün geleceği için en iyi olabilecek adımları atmaya çabalıyoruz. Bir yanda kulübümüzün hakları ve geleceği, diğer yanda maalesef aramızda olamayan başkanımız ve yöneticilerimizin haklarını savunmak adına çaba sarf ediyoruz. Bugün hiçbir zaman olmadığı kadar sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Sizlerden bugün sadece bizlere destek vermek adına değil tarihe geçmek adına adımlar atmanızı istiyoruz. Desteğiniz ile tarihe altın harflerle yeni sayfalar yazacağımızı biliyoruz. Benden sonra konuşacak değerli kongre üyelerimizden isteğim, yargıya intikal etmiş bu durum ve sürece dair olumsuz etki yaratabilecek yorum ve eleştirilerden kaçınmanızdır. Özellikle hukuki süreci; konunun dışındaki siyasetçiler, bazı kişi, kurum ve kuruluşlarla bağdaştırmamanızı istirham ediyorum.'' Bu arada, Nihat Özdemir konuşmasının başında Siirt'teki terör saldırısına da değinerek, ''Dün gece tüm ulusumuzu yasa boğan acı haber aldık. Siirt'te bir jandarma karakolunda yapılan saldırıda 5 askerimizin şehit olduğunu, 7 askerimiz yaralandığını öğrendik. Şehitlerimiz Allah'tan rahmet, ailelerine uluslarımıza başsağlığı diliyoruz. Yaralı askerlerin sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz'' dedi.