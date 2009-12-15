Başkanı bıçaklayan sanığa 8 yıl hapis

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı İncekum Belde Belediye Başkanı Fahri Baysal'ı bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan sanığa 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, 3 Mayıs 2009'da İncekum Belediye Başkanı Baysal'ı 11 yerinden bıçakla yaraladığı öne sürülen tutuklu sanık Fatih Karaduman ile kendisine yardım ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Ramazan K, Ahmet Ö, Servet K, Anıl K. ve Özcan Ü. hazır bulundu.

Belediye Başkanı Baysal, duruşmaya katılmadı.

Fatih Karaduman'ın avukatları, müvekkilin beraatini istedi. Karaduman, pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığı 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Diğer sanıklar Ramazan K, Ahmet Ö, Servet K, Anıl K. ve Özcan Ü'nün beraatine karar verildi.

Mahkeme çıkışında Karaduman'ın ailesi ve yakınlarının ağladığı görüldü.

İncekum Belediye Başkanı Fahri Baysal, 3 Mayıs 2009'da Alarahan Kavşağı'nda saldırıya uğramış, 11 yerinden bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Baysal'ın yaralanmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan Fatih Karaduman tutuklanmıştı.