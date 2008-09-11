Başkandan kaçak mescide mühür

Düzce'nin Akçakoca İlçesi'ndeki Erdemirliler Sitesi sakinleri, siteye 50 metre mesafedeki çöplüğün kaldırılması için girişim başlatınca, belediye de sitedeki ruhsatsız mescit ve şadırvan ile şantiye binası için yıkımı kararı aldı.



Erdemirliler Metal-İş Konut Yapı Kooperatifi, 2005 yılında Akçakoca'nın Ayazlı Mahallesi Ereğli Caddesi'nde deniz kıyısına 106 konutluk site yaptırdı. Sitenin yakınında cami olmaması nedeniyle ruhsat alınmadan bir de mescit ile şadırvan inşa edildi.



İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Erdemirliler Sitesi'nin yakınında bulanan Ümran Çelik Boru Fabrikası'nın yanındaki sahayı 25 yıldır çöp döküm alanı olarak kullanan belediye, sahanın dolması üzerine çöpleri Haziran 2006'dan itibaren siteye 50 metre mesafedeki dere yatağı ve yamacına dökmeye başladı. Site sakinleri, yayılan kötü kokular ve çevre kirliliği nedeniyle çöplüğün kaldırılması için belediyeye başvurdu. Çevre Yasası gereği çöp döküm alanlarının yerleşim birimlerine en az 1 kilometre uzaklıkta olması gerektiğini belirten site sakinlerinin talebi, başka alternatif bir yer olmadığı gerekçesiyle belediye tarafından kabul edilmedi.



Heryere şikayet ettiler



Bunun üzerine Ömer Avcı önderliğindeki site sakinleri, çöplüğün kaldırılması için yasal mücadele başlattı. Site sakinleri, Akçakoca Kaymakamlığı, Düzce Valiliği, Akçakoca Cumhuriyet Başsavcılığı, Düzce Çevre ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlığa kadar bir çok kuruluşa belediye çöplüğünü şikayet etti.



Devlet Su İşleri 5'inci Bölge Müdürlüğü, 22 Temmuz 2008'de Akçakoca Belediyesi'ne yazdığı yazı ile çöplüğün kaldırılmasını istedi. Dere yatağının çöp alanı alarak kullanılması ve dere yatağına dolgu yapılmasının sakıncalı olduğu belirtilen DSİ'nin yazısında, "`Ayrıca çöp ve dolgu malzemesi atılarak dere yataklarına müdahale edilmesinin kesinlikle durdurulması, yapılan dolgu ve atılan çöplerin acilen kaldırılması gerekmektedir'' denildi.



Belediye misilleme yapıyor



DSİ 5. Bölge Müdürlüğü'nün yazısına rağmen Akçakoca Belediyesi aynı alana çöp dekmeye devam etti. Yazının yazıldığı tarihten 19 gün sonra 11 Ağustos 2008'de toplanan Akçakoca Belediye Encümeni, Erdemirliler Sitesi'nde 3 yıldır kullanılan mescit ve şadırvanı ruhsatsız, sitenin yapımında büro olarak kullanılan 2 konteyneri yeşil alan üzerinde olduğu, sitenin giriş kapısını ise belediyeye ait yolu kapattığı gerekçesiyle mühürleme kararı aldı. Belediye, bir ay içinde mescit ve şadırvanın yasal hale getirilmemesi, konteyner ve giriş kapısının da kaldırılmaması durumunda belediye ekipleri tarafından yıkılmasına karar verdi. Ayrıca, bu inşaatların ruhsatsız geliştirilmesi nedeniyle kooperatif yönetimine 3194 sayılı İmar Kanunu gereğince toplam 1812 YTL para cezası kesti.



Belediye bizi cezalandırıyor



Çöplüğün kaldırılması için 27 aydır verdikleri mücadele nedeniyle belediyenin böyle bir misilleme yaptığını öne süren site sakinlerinden Ömer Avcı, şunları söyledi: "`Çöp dökülmeye başlanan yer deniz kıyısına 75 metre, konutlarımıza da 50 metre mesafede. Yani çöplük kapımıza dayandı. Kapılarımızı, pencerelerimizi açamaz haldeyiz. Koku ve sinekten site yaşanmaz hale geldi. Çöplüğün kaldırılması için verdiğimiz mücadeleye Çevre ve Orman Bakanlığı DSİ 5'inci Bölge Müdürlüğü kulak verdi. Çöplüğün kaldırılmasını istedi. Ancak belediye bunu uygulamak yerine bizi cezalandırmaya kalktı."



Mescit kaçak



Akçakoca Belediye Başkanı AKP'li Nazmi Çiloğlu ise başka alternatif olmadığı için çöpün söz konusu alana döküldüğünü söyledi. Yaptıklarının yanlış olduğunu itiraf eden başkan Çiloğlu, "

Site sakinleri olayı istismar ediyor. Sitenin girişine yaptıkları kapı ve bariyerle belediyenin yolunu kapatıyorlar. Bütün yollar belediyeye ait. Benim belediyedeki arkadaşım su saatine bakacak. Yoldan geçirmiyor. Hiç bir kamu yolu bir dernek, bir kooperatif tarafından kapatılmaz. Hangi mescidi kapatmışız? `Mescidi yasal hale getirin' demişiz. Mescit var orada. Ama planda yok. Yapın projenizi onaylayalım. Onlar benden daha mı fazla inançlı? Bunlar istismarcı, yalancı insanlar'' diye konuştu.



