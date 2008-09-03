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Başkandan başkana dava

AKP Sinop Merkez İlçe Başkanı Ahmet Ünal, bir tören sırasında önünde oturan Belediye Başkanı Zeki Yılmazer'in kendisini tehdit ettiği iddiasıyla savcılığa ba&#

03 Eylül 2008 03:00

AKP Sinop Merkez İlçe Başkanı Ahmet Ünal, bir tören sırasında önünde oturan Belediye Başkanı Zeki Yılmazer'in kendisini tehdit ettiği iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığına başvurdu.
Edinilen bilgiye göre, savcılığa başvuran AKP Merkez İlçe Başkanı Ahmet Ünal, 31 Ağustosta Tarım İl Müdürlüğü tarafından Balıkçı Parkı'nda düzenlenen bir etkinlik sırasında önünde oturan Belediye Başkanı Zeki Yılmazer'in arkasına dönerek kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.
Başkan Yılmazer'in, yakın çevredekilerin duyacağı şekilde, kendisini tehdit ettiğini iddia eden Ünal, olaya Vali Zeki Şanal'ın da şahit olduğunu kaydetti.
Ünal, daha önce de Yılmazer hakkında kendisine yönelik tehdit, hakaret, darbetmeye teşebbüs gibi iddialarla dava açtığını hatırlattı.
Ünal, daha sonra Başkan Yılmazer'den şikayetçi olduğu yönündeki dilekçesini savcılığa verdi. 
AKP'den belediye başkanı seçilen Yılmazer, 17 Haziran 2007'de partisinden istifa etmişti. Yılmazer şu anda bağımsız olarak görevini sürdürüyor.

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