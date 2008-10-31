Başkana silahlı saldırı

Sakarya'nın Geyve ilçesi Belediye Başkanı MHP'li İdris Çakır, makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu ayaklarından yaralandı.
Belediyeye gelen E.K, makamına girdiği belediye başkanı Çakır'a tabancayla ateş etti. Ayaklarından yaralanan Çakır, kaldırıldığı Geyve Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Toyotasa Travmatoloji Hastanesine sevk edildi. Olayın ardından kaçan E.K'nin arandığı bildirildi.
İdris Çakır, evrakta sahtekarlık suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan eski belediye başkanı Mehmet Kır'ın yerine geçen yıl ekim ayında belediye başkanlığına getirilmişti.