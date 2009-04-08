Başkana garip ceza!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi'nin MHP'li Belediye Başkanı Ergin Erol, postacının kendisine tebliğ ettiği trafik cezası makbuzuyla şoke oldu.

Motosiklete binmeyi dahi bilmeyen Ergin Erol'a, motosikletle İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden para ödemeden kaçak geçtiği gerekçesiyle 35.75 lira para cezası geldi.



İstanbul'a en son 2.5 yıl önce gittiğini belirten Ergin Erol, tebligatta, `Plakası aşağıda belirtilen aracın, 13.07.2008 tarihinde saat 17.03 sırasında FSM köprüsü OGS gişesinden para ödemeden kaçtığı tespit edilmiştir. 17 PF 240 plakalı aracın 3.25 lira olan geçiş parası idari para cezası ile 32.50 lira, ceza dahil toplam 37.75 lira olmuştur' yazdığını söyledi. Başkan Erol ayrıca, cezayı 15 gün içerisinde ödememesi halinde, toplam 27.63 lira daha ödeme yapması gerektiği yönünde bir uyarının da bulunduğunu belirtti.

Karayolları 17'nci Bölge Müdürlüğü Ana Kontrol Merkezi Başmühendisi A. Ercan Yücel imzalı tebligatı alınca şaşkına dönen Ergin Erol, ``Benim bir midibüsüm var. Ama plakası 17 PC 059. Cezanın kesildiği söz konusu plakayı internette araştırdım. Ramzey marka bir motosiklete ait olduğunu öğrendim. Oysa ben motosiklete binemem. Ayvacık Bölge Trafik Müdürlüğü'ne gidip cezaya itiraz edeceğim. Böyle bir ödeme emri nasıl oldu bana geldi anlamış değilim'' dedi.