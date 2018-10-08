Başkan Zekai Kafaoğlu: Balıkesir'in taşı toprağı altın

BALIKESİR, (DHA) - MARMARA Belediyeler Birliği 2018 Yılı İkinci Olağan Meclis Toplantısı Başkan Hasan Can’ın divan başkanlığında gerçekleşti.

Balıkesir’de düzenlenen toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal\'ın yanı sıra ev sahibi konumundaki Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, il ve ilçe belediye başkanlarıyla meclis üyeleri katıldı.

2 gün süren Olağan Meclis Toplantısına Marmara Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu birer selamlama konuşması yaparak, toplantıya iştiraklerinden dolayı tüm misafirlere teşekkür ederek, toplantının ülke adına hayırlara vesile olması temennisinde bulundular.

Başkan Zekai Kafaoğlu, Marmara Bölgesi Belediye Başkanları ve Belediye Meclis Üyeleri\'ni Balıkesir\'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken şunları söyledi:

\"Balıkesir bir ucu Ege\'ye, bir ucu Marmara\'ya, bir ucu da İç Anadolu\'ya uzanan bir ildir. İstanbul\'un 3 katı büyüklüğünde yüzölçümüne sahip, 20 ilçesiyle, 900 kırsal mahallesiyle gerçekten çok büyük bir coğrafyası olan 22 adası olan bir il. Marmara ve Ege\'yle uzun kıyıları olan odak bir şehirdir. Özellikle İstanbul-İzmir otoyolu ve hemen arkasından açılacak olan Çanakkale-İzmir otoyolu ile gerçekten odak bir şehir halini alacak. Her geçen gün değeri hızla büyüyen 2 yıldır gayrimenkulde emlak değeri en çok artan il. Balıkesir bir taraftan sanayi şehri, diğer taraftan tarım ve hayvancılık şehri. Bir taraftan da turizm şehri. Balıkesir 3 saç ayağı üzerinde yükselen, taşı toprağı altın olan bir şehir Balıkesir. Balıkesir sağlıklı gıda ve sağlıklı yaşamın olduğu bir ildir. Alpler\'den sonra en fazla oksijenin olduğu yer Kaz Dağları\'dır ve bugün Kaz Dağları\'nın eteklerindeyiz. Sizlerde Kaz Dağlarında teknik bir gezi yaparak gördünüz. Balıkesir turizmde tarım ve hayvancılıkta bir markadır. Türkiye\'yi doyuran bir iliz. Balıkesir\'e yatırım yapmak isteyenleri bekliyoruz. Geç kalanlar için iş pahalıya mal olur. Her geçen gün organize sanayi bölgelerimiz doluyor. Yenilerini yapıyoruz. İstanbul sanayiden arındırılıyor. Kocaeli dolu, Bursa dolu, ilk durak Balıkesir. Özellikle Osman Gazi Köprüsü\'nden sonra İstanbul\'a 2 saatte ulaşabiliyorsunuz. İnşallah yılbaşında merkezdeki hava limanımız da açılıyor. 2 tane hava limanı olan ender illerden birisi olacağız. Bu şehirde sizleri ağırlamaktan onur duyuyoruz.\"

Marmara Belediyeler Birliği 2018 Yılı İkinci Olağan Meclis Toplantısı, çekilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu.

(FOTOĞRAFLI)