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Ekonomi

Başkan Yellen: Fed geride kalmadı, kademeli faiz artışını destekliyor

Dolar/TL Yellen'ın, ABD'de bu yıl faizlerin hızlı bir şekilde artabileceği sinyalini vermesiyle yükselişe geçmişti

20 Ocak 2017 10:25

Fed Başkanı Janet Yellen, Fed'in geride kalmadığını ve kademeli faiz artışını desteklediğini söyledi

Yellen, merkez bankasının enflasyon baskılarını kontrol altına almada geç kalmadığını, ancak ekonominin aşırı ısınmasına izin veremeceğini ifade ederek, kademeli faiz artırımı stratejisini destekledi.

Yellen California'da Stanford Institute for Economic Policy Research'te Perşembe günü yaptığı konuşmada, "Para politikası duruşunu zaman içinde kademeli bir şekilde düzeltmenin makul olduğunu düşünüyorum" dedi ve bu görünüme ilişkin kaydadeğer şüpheler olduğunu vurguladı.

BloombergHT'de yer alan habere göre Yellen'ın bu hafta yaptığı ikinci konuşma, seçilmiş Başkan Donald Trump'ın görevi devralmasından bir gün önce gerçekleşti. Yellen, maliye politikasında gelecekte yapılacak değişikliklerin, Fed'in önümüzdeki aylarda yapacağı parasal hareketler için alacağı kararlar öncesi dikkate alması gereken çok sayıda belirsizlikten biri olduğunu belirtti.

Fed Başkanı ayrıca, bu değişikliklerin sadece boyutu değil, aynı zamanda zamanlaması ve içeriğinin de belrsiz olduğunu ve bunların bütçe uzmanları tarafından ekonomi üzerindeki etkilerine ilişkin tahminlerinin ciddi farklılıklar gösterdiğini sözlerine ekledi.

Karar alma konusunda Fed'in geride kalmadığını kaydeden Yellen, ücretlerin "yalnızca ılımlı" bir şekilde arttığını ve imalat sektörünün kapastesinin oldukçaaltında çalıştığını belirtti.

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