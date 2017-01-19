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Ekonomi

Dolar/TL Fed açıklaması ile yükseldi

Fed Başkanı Yellen, ABD'de bu yıl faizlerin hızlı bir şekilde artabileceği sinyalini vermişti

19 Ocak 2017 12:47

Dolar/TL, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın dünkü konuşmasının ardından, doların küresel bazda değer kazanmasıyla yükseldi.

Dün saat 17.49'da 3.7715/ 3.7750 seviyesinde olan dolar/TL bu sabah Asya seansında 3.8158'e kadar yükseldikten sonra saat 09.14'te  3.7925/3.7950 seviyesine indi.

Dün aynı saatte 4.0294/4.0323 seviyesindeki Euro/TL ise 4.0341/4.0371 seviyesinde işlem görüyor.

Piyasalar Merkez Bankası'nın adımlarını takip edecek. Merkez Bankası'nın 24 Ocak'taki faiz kararı kurun yönünde belirleyici olacak.

Dolar/TL'de Yellen etkisi

Fed Başkanı Janet Yellen dünkü konuşmasında,ekonominin tam istihdama yaklaşması ve enflasyonun %2 olan hedeflerine ilerlemeleri nedeniyle faizleri kademeli artırmanın 'anlamlı' olacağını söyledi. Açıklama, dolar için pozitif olurken Asya seansında Dolar/TL  3.81'e kadar yükseldi. 

Bugün erken saatlerde 3.80 seviyelerinden işlem gören Dolar/TL  saat 09:08'de 3.7960'a çekildi. 

Fed Başkanı Yellen: Ekomomi hedeflere yakın, kademeli faiz artırımı uygun

Merkez Bankası'nın kurdaki dalgalanmaları önlemek için yeni bir müdahale aracı olarak değerlendirilen Döviz takas piyasasını (swap) devreye soktu. Merkez Bankası, son dönemdeki hamleleri ile likiditeyi sıkılaştırarak TL'nin maliyetini artırıp, spekülatif Döviz talebinin önüne geçmeyi hedefliyor. 

Avrupa Merkez Bankası kararı

Avrupa Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. Aralık ayında faiz oranlarını değiştirmeyen, Nisan'dan sonra 80 milyar euro olan varlık alım programını 60 milyar euroya indireceğini açıklayan bankanın bugün herhangi bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. 

Yurt içinde piyasaları etkileyecek bir veri akışı bulunmuyor, anayasa değişikliğine dair gelişmeler piyasaların radarında olacak. TCMB'nin bundan sonraki olası hamleleri de takip edilecek.

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