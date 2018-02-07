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Başkan Vekili Atilla: Diyarbakır'da esnafımızın sorunlarını birlikte çözeceğiz

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne bağlı faaliyet yürüten oda başkanları ve esnaflarla düzenlenen istişare toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, "Esnafımızın sorunlarını birlikte çözeceğiz

07 Şubat 2018 18:04

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği\'ne bağlı faaliyet yürüten oda başkanları ve esnaflarla düzenlenen istişare toplantısına katılan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, \"Esnafımızın sorunlarını birlikte çözeceğiz\" dedi.
Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve oda başkanlarının düzenlediği istişare toplantısına, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla da katıldı. Esnaf sorunlarının tartışıldığı toplantıda Başkan Vekili Atilla, çözüm adına talep ve önerileri dinledi. İş adamlarını kentte yatırıma davet eden Başkan Vekili Atilla, \"İstihdamı artıracak her konuda esnafımızın yanındayız. Oda başkanlarımız ve esnafımız, bu şehrin ekonomisine yön veriyor. Esnafımız iş yaptıkça hemşehrilerimiz kazanıyor. Hemşehrilerimizin faydasına olacak her projeyi destekliyoruz. Sizlerin değerli düşünceleri bizim için çok önemlidir. Bizlere değerli fikirlerinizle destek olmanız çalışmalarımızın daha verimli olmasını sağlayacak. Esnafımızın sorunlarını hep birlikte çözeceğiz\" diye konuştu.

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