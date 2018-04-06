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Başkan Vekili Atilla: Devlet olarak her zaman yanınızdayız

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Ergani ilçesine bağlı Kortaş Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, sorun ve talepleri dinledi

06 Nisan 2018 21:20

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Ergani ilçesine bağlı Kortaş Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek, sorun ve talepleri dinledi. Atilla, \"Devlet olarak her zaman sizlerin yanındayız. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte devletimizin imkanlarını ve Büyükşehir Belediyemizin kaynaklarını sizin hizmetinize sunmak için gayret gösteriyoruz\" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili  Cumali Atilla, Vali Hasan Basri Güzeloğlu ile birlikte Ergani ilçesine bağlı Kortaş Mahallesi\'ni ziyaret etti. Mahallede halka seslenen Başkan Vekili Atilla, Büyükşehir Belediyesi\'nin halkın refahı için çalıştığını ifade ederek, \"Halkın hizmetkârıyız. Devlet olarak her zaman sizlerin yanındayız. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte devletimizin imkanlarını ve Büyükşehir Belediyemizin kaynaklarını sizin hizmetinize sunmak için gayret gösteriyoruz. Sizlere hizmetkâr olmaya devam edeceğiz. Sizlere hizmet etmekten şeref ve onur duyuyoruz. Geldiğimiz günden beri başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümetimiz bizlere maddi ve manevi desteklerini sunuyorlar. Bizler de sizler için gecemizi gündüzümüze katarak onların desteğiyle hizmetlerimizi sürdürüyoruz\" diye konuştu.
Cumali Atilla mahalledeki okulu da ziyaret ederek öğrenciler ve öğretmenlerle sohbet etti.

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