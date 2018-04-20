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Başkan Vekili Atilla, Bismil Otogarı inşaatını inceledi

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Bismil ilçesinde 32 bin 750 metrekarelik alan üzerinde yapımı devam eden otogar inşaatında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı

20 Nisan 2018 17:05

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Bismil ilçesinde 32 bin 750 metrekarelik alan üzerinde yapımı devam eden otogar inşaatında incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Atilla, Bismil ilçesinde, Diyarbakır-Batman çevreyolu kenarında toplam 32 bin 750 metrekare alan üzerinde kurulacak olan Bismil Otogarı inşaatındaki çalışmaları inceledi. Yetkililerden bilgi alan Başkan Vekili Atilla, modern bir otogar yapmak için hassasiyetle çalıştıklarını vurgulayarak, \"İşlek bir güzergâhta olan ilçemizde yolcularımız, yeni otogarın tamamlanmasıyla olumsuz koşullardan etkilenmeyecek. Hemşehrilerimiz için konforlu bir otogar hazırlıyoruz. Otogarlarımız yolcuların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Otogarımızı en kısa sürede hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız\" dedi.
Bismil Otogarı\'nın, 3 bin metrekare kapalı alan, 12 bin metrekare yeşil alan, 17 bin 750 metrekare ise peron ve otoparktan oluştuğu ifade edildi. Tek katlı otogarın içinde ise 20 bilet satış noktası, lokantalar, mescitler, tuvaletler, eczane, sağlık birimi, idari birimler, zabıta ve güvenlik birimleri, market, hediyelik eşya satış reyonları, kafeterya, bebek bakım odası ve danışma bölümlerin yer alacağı belirtildi.

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