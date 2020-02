'Başkan Türel'im' diyerek 10 bin euro dolandıran sanığa 2.5 yıl hapis

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, telefonla arayıp, kendisini \'Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel\' olarak tanıtıp bir döviz bürosu sahibini 10 bin Euro dolandıran tutuklu sanık Nurhan Tanju Aydoğmuş (69), 2,5 yıl hapis ve 16 bin 600 TL para cezasına çarptırıldı. Aydoğmuş\'un daha önce de bir başka döviz bürosu sahibini, kendisini \'Muratpaşa Belediye Başkanı\' olarak tanıtıp 15 bin Euro dolandırdığı ve ceza aldığı ortaya çıktı.

Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi üzerindeki bir döviz bürosunu 13 Ekim 2014 günü saat 15.00 sıralarında sabit telefon numarasından arayan Nurhan Tanju Aydoğmuş, döviz bürosu sahibi A.K.\'ye kendisini Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel olarak tanıttı. A.K.\'dan Türk Lirası karşılığı 10 bin Euro isteyerek, parayı Muratpaşa Belediyesi hizmet binasına göndermesini ve parayı getirecek personelin telefon numarasının da kendisine verilmesini söyledi. Döviz bürosu sahibi A.K. da çalışanı M.Y\'nin telefon numarasını, Başkan Menderes Türel sandığı Nurhan Tanju Aydoğmuş\'a verdi. A.K., karşılığında 28 bin 800 TL almak üzere 10 bin Euro\'yu zarf içerisinde götürmesi için M.Y.\'ye teslim etti. M.Y.\'yi belediye binasına girmeden arayan Aydoğmuş, zarf içerisindeki dövizi merdivenlerde kendisini karşılamaya gelen \'Aydın\' adlı kişiye vermesini istedi. Döviz karşılığı olan Türk parasının da bina içerisinde kendisine verileceğini söyledi. Parayı, Aydın adlı kişiye teslim eden M.Y., bina içerisine girip, belediye başkanının numarası olarak bildiği telefon numarasını aradı. Telefon yanıt vermeyince şüphelenen M.Y., parayı verdiği kişiyi bulmak için dışarı çıktı. Bu kişiyi de bulamayınca durumu, döviz bürosu sahibi A.K.\'ye bildirdi.

Dolandırıldıklarını anlayan A.K.\'nin şikayeti üzerine Muratpaşa Belediyesi\'nin güvenlik kameraları incelemeye alındı. Yapılan incelemede, kendisini Belediye Başkanı Menderes Türel ve \'Aydın\' olarak tanıtan kişinin, daha önceden sabıkası bulunan Nurhan Tanju Aydoğmuş olduğu belirlendi. Soruşturma devam ederken, Aydoğmuş Alanya\'da karıştığı bir başka dolandırıcılık olayından sonra gözaltına alınarak, tutuklandı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasına SEGBİS aracılığıyla katılan Nurhan Tanju Aydoğmuş, suçlamaları kabul etmedi. Parayı elden teslim ettiğini öne süren döviz bürosu çalışanı M.Y. sanığı teşhis ederek, “Belediye önündeki merdivenlerde kendisini Aydın olarak tanıtıp, parayı alan şahıs bu kişidir\" dedi. M.Y., mahkeme başkanının, “Nasıl güvendin de verdin?\" sorusuna “Basiretim bağlandı efendim. Her şey bir anda oldu. Benden parayı alan kişi kesinlikle budur\" karşılığını verdi.

Duruşma sonunda savcı, sanığın daha önce de 24. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde karara bağlanan suç dosyasında, başka bir döviz bürosunu Muratpaşa Belediye Başkanı olduğunu söyleyerek, 15 bin Euro dolandırdığını bildirdi. Savcı, sanığın bu suçlamayı kabul ettiğini ve 3 yıl hapis ile 20 bin TL ile cezalandırıldığını belirtti. Mahkeme de sanığı 2 yıl 6 ay hapis ve 16 bin 600 TL para cezasına çarptırdı.