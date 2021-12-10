Tunç Soyer: Türkiye'de sosyal demokrasinin iktidarının zamanı geldi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Dünyanın büyük şehirlerinde yine sosyal demokratlar geliyor. Bu popülist ve otoriter iktidarlar gidiyor. Türkiye'de de sosyal demokrasinin iktidarının vakti geldi" dedi.

Sosyal Demokrasi Derneği'nin İzmir Şubesi'nin Alsancak’taki hizmet binası törenle açıldı. Açılışa, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir milletvekilleri Atila Sertel ve Kani Beko, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Sosyal Demokrasi Derneği İzmir Şubesi Başkanı Cengiz Onur ve yurttaşlar katıldı.

"Sosyal demokrasi, birlikte yaşamda en yüksek mertebedir"

Dernek yönetimini, İzmir'in merkezi noktasında bir buluşma noktası yarattıkları için kutlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer şöyle konuştu:



"En büyük inovasyon, sosyal demokrasidir. Çünkü sosyal demokrasi, birlikte yaşam konusunda insanlığın evriminde varılan en yüksek mertebedir. Bakmayın, bugün sosyal demokrasi birçok yerde mevzi kaybetti ama hepsinin gelgitler nedeniyle olduğunu düşünebilirsiniz. Almanya'da yine sosyal demokratlar geldi. Dünyanın büyük şehirlerinde yine sosyal demokratlar geliyor. Bu popülist ve otoriter iktidarlar gidiyor. Sosyal demokrasinin erdemleri, yine olanca gücüyle insanlığın geleceği için aydınlık yaratmaya devam edecek. Türkiye'de de sosyal demokrasinin iktidarının vakti geldi. Derneğimiz, diliyorum İzmirli demokratların buluşma mekanı olur. Aynı zamanda 'Sosyal demokrat vizyonun, görüşünün bir kentte nasıl ayakları yere basar' bunun anlatılması için de bir zemin olur. Bu dayanışma, memleketin geleceğinde daha aydınlık kentler yaratmak için ışık tutmaya devam eder. "

"İktidar, hala pembe tablolar çiziyor"