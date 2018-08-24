Başkan Tuna'dan şehit ailesine ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, 2011 yılında Hakkâri Çukurca\'da terör örgütü PKK\'nın mayın tuzağında şehit düşen Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar\'ın ailesini ziyaret etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Kurban Bayramı nedeniyle 2011 yılında Hakkâri Çukurca’da terörle mücadele ederken şehit düşen Jandarma Binbaşı Yavuz Başayar\'ın ailesini ziyaret etti. Şehit Başayar\'ın babası İsmail Başayar ile bir süre sohbet eden Başkan Tuna daha sonra aile albümündeki fotoğrafları inceledi. Aileye bir kez daha başsağlığı dileyen Başkan Tuna, \"Bizler ve bu ülke, evladınıza minnettar. Aziz şehitlerimizin mübarek ruhları şad olsun. Bu ülke onlar sayesinde ilelebet payidar kalacak. Evladınız en güzel mertebeye erişti. Allah inşallah ahirette onlara komşu eylesin\" dedi.

Başkan Tuna, şehit evini ziyaret ettikten sonra Yenimahalle ilçesi Demetevler Mahallesi\'ndeki esnaflar ve vatandaşlar ile bayramlaştı.

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ANKARA, (DHA)-