Başkan Tuna'dan Ankara'da su fiyatlarına yüzde 17 indirim açıklaması

ANKARA, (DHA) - ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, kentte, 17 Eylül\'den itibaren su fiyatlarında yüzde 17 indirim uygulayacaklarını açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ankara genelinde su tarifelerinde indirime gittiklerini duyurdu. Başkan Tuna, mesajında, \'Dış ekonomik saldırılara karşı vatandaşımızın yanında olmak ve okulların açıldığı zamanda aile ekonomisine katkıda bulunmak için 17 Eylül’den itibaren tüm abonelerimiz için (konut-iş yeri) su fiyatlarında yüzde 17 indirim yapıyoruz\' dedi. Tuna, ayrıca konuyla ilgili bugün ASKİ Yönetim Kurulu\'nun karar aldığını ve yapılacak meclis toplantısında indirim teklifini sunacaklarını kaydetti. Başkan Tuna, kararın Ankara için hayırlı olmasını diledi.