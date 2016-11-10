Başkan Trump'ın muhtemel kabinesi

Donald Trump'ın büyük bir sürpriz yaparak ABD'nin 45. başkanı seçilmesi sonrası en çok konuşulan konuların başında, yeni yönetimin kilit koltuklarının kimler tarafından doldurulacağı geliyor.

Trump'ın zafer konuşmasında özellikle teşekkür ettiği ve taraftarlarına alkışlattığı bazı mesai arkadaşlarının önemli pozisyonlar için favori olduğu konuşuluyor.

İşte dünyanın merak ettiği dışişleri bakanlığı koltuğundan, "Türkiye'nin Fethullah Gülen talebi" konusunda adını çokça telaffuz edeceği Adalet Bakanlığı koltuğuna kadar, Trump'ın olası atamaları:

Trump'ın en ateşli yol arkadaşlarından olan Rudy Giuliani'nin ismi, Adalet Bakanlığı koltuğu için geçiyor.

İkiz Kuleleri hedef alan 11 Eylül saldırısı sırasında New York Valisi olan Giuliani, aynı zamanda eski bir savcı.

Rudi Giuliani de 2008 yılındaki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi partiden aday adayı olmuştu.

Olası bir atama durumunda, Giuliani'nin ismi, "Fethullah Gülen'in iade talebi sürecinde" de sıkça dile getirilebilir.

Korgeneral rütbesi ile Amerikan Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olan Flynn, Donald Trump'ın kampanyası sürecinde, ordu mensupları ile buluşmalarında önemli rol üstlenmişti. Michael Flynn, 2012-2014 yılı arasında başkanlığını yürüttüğü, Savunma İstihbarat Birimi'nden radikal islamcılarla ilgili düşünceleri nedeniyle uzaklaştırıldığını iddia etmişti.

Flynn, Fethullah Gülen'in iade talebi konusunda da, The Hill isimli bir yayın organına, 8 Kasım tarihinde, "Müttefikimiz Türkiye krizde ve yardımımıza ihtiyacı var" başlıklı bir yazı kaleme almıştı. Michael Flynn o yazıda, Gülen'i, "radikal islamcı" olarak tanımlamış, "Türkiye'ye göre Washington, Türkiye'nin Bin Ladin'ine ev sahipliği yapıyor" ifadesini kullanmıştı.

Flynn kampanya sürecinde, Obama yönetimini, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) tehditi ile mücadele yöntemleri konusunda eleştirmişti.

Amerika'nın bir numaralı diplomasi koltuğu için ismi geçen Newt Gingrich, Washington çevrelerinde "hırçın" bir muhafazakar olarak tanınıyor.

Trump'a adaylığının en başından bu yana destek veren 73 yaşındaki Gingrich, 1995-1999 yılları arasında Temsilciler Meclisi Başkanı'ydı.

Gingrich, 2012 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi partiden aday adayı olmuştu.

Donald Trump'ın Özel Kalem Müdürlüğü için en büyük aday, henüz 44 yaşında olan Reince Priebus.

Priebus'un, Temsilciler Meclisi'ndeki önemli pozisyonlarla yakın ilişkilerinin bulunmasının, Trump'ın yasama ile ilgili hamleleri için köprü görevi görebileceği konuşuluyor.

Cumhuriyetçi Parti'den başkan adaylığı başarısızlığa uğrayınca, Trump'ı destekleyen New Jersey Valisi Chris Christie'nin ismi bir çok önemli pozisyon için geçiyor. Ticaret Bakanlığı koltuğu da Christie isminin öne çıktığı koltuklardan biri.

Ancak 54 yaşındaki Christie'nin adının valiliği sırasında bir inşaat skandalına karışmış olmasının, olası bakanlığının Senato'da onaylanması sırasında problem olabileceği konuşuluyor.

Alabama Senatörü olan Sessions'ın ismi Pentagon'un yeni bir numarası olarak geçiyor.

Donald Trump, seçimi zaferi konuşması sırasında Jeff Sessions'ın ismini öne çıkarmış, "Washington'da çok saygı duyulan biri çünkü çok akıllı" demişti.

Ancak Trump'ın aksine, 69 yaşındaki Sessions'ın 2003 yılında başlayan Irak Savaşı'na destek verdiği biliniyor.

Irak'ın işgali, Trump tarafından "korkunç ve aptalca bir şey" olarak tanımlanmıştı.

Donald Trump'ın bu koltuk için işaret ettiği Mnuchin, Amerikan ekonomisinin kalbi olan Wall Street'te bilinen bir isim.

17 yıl çalıştığı Goldman Sachs'ta bir servet yapan Steven Mnuchin, sonrasında kurduğu film şirketi ile aralarında X-Men ve American Sniper'ın da bulunduğu başarılı gişe filmlerine imza atmıştı.

Ancak Trump taraftarlarının, vergi politikasını bir "Wall Street emeklisi"ne teslim etmek konusunda ne düşüneceği ise Mnuchin ismindeki tek soru işareti.