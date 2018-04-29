Başkan Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jon-un ile buluşmayı kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeyi kabul ettiği açıklandı.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı 43339901ng, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın Kim ile Mayıs ayına kadar görüşmesinin beklendiğini söyledi.

Chung, yürütülen temaslarda Kim'in bundan sonra nükleer ve diğer füze denemeleri yapmaya ara vermeyi önerdiğini de ifade etti.

Bu hafta içerisinde Güney Kore heyeti, Kim ile bir görüşme gerçekleştirmişti.

Chung, Washington'daki basın toplantısında, "Yaptığımız görüşmede Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nükleer silahsızlanma taahhüdünde bulunduğunu Başkan Trump'a ilettim" dedi.

Chung ayrıca, "Kim, Kuzey Kore'nin bundan sonra nükleer veya füze denemeleri yapmaktan kaçınacağını da ifade etti" diye konuştu.

Chung sözlerini, "Başkan Trump bu bilgilendirmeden dolayı teşekkür etti ve nükleer silahsızlanma sürecinin kalıcı hale getirilmesi için Mayıs ayına kadar Kim Jong-un ile görüşeceğini söyledi" diye sürdürdü.

Kış Olimpiyatları'na birlikte katılmalarının ardından iki Kore arasındaki ilişkilerde iyileşme görülüyor.