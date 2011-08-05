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Politika

BAŞKAN TOPBAŞ'A YARGI YOLU ANKARA (A.A)

05 Ağustos 2011 20:23

-BAŞKAN TOPBAŞ'A YARGI YOLU ANKARA (A.A) - 05.08.2011 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Canalioğlu, Danıştayın tramvay alımıyla ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş hakkında soruşturma izni vermeyen İçişleri Bakanlığının kararını kaldırdığını bildirdi.  Canalioğlu, yazılı açıklamasında, CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Hakkı Sağlam'ın ''İETT Genel Müdürlüğünce gerekli koşullar sağlanmadan tek firmadan teklif alınarak ihale yapılmaksızın, 50 adet lastik tekerlekli tramvay alımına göz yumduğu'' gerekçesiyle Topbaş hakkında soruşturma yapılmasını istediğini, ancak İçişleri Bakanlığının soruşturma izni vermediğini anımsattı. Sağlam'ın bunun üzerine Danıştaya başvurarak, İçişleri Bakanlığının soruşturmaya izin vermeyen kararının kaldırılmasını istediğini belirten Canalioğlu, ''Danıştay 1. Dairesi başvuruyu değerlendirerek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş hakkında isnat edilen eylemin, hakkında soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte olduğunu belirterek İçişleri Bakanlığının soruşturmaya izin vermeyen kararını kaldırdı. Danıştay bu kararın bir örneğini İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, bir örneğini de İçişlerine Bakanlığına gönderdi'' ifadelerini kullandı.  Öte yandan Danıştayın karar metni CHP'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı.

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