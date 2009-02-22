Başkan Topbaş, süre dolmadan yanıt verdi

Herhalde bir define bulmuş gibi, gizli kapaklı olmayan, zaten Meclis üyelerine açılmış olan bilgilerden bahsediyor.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Kemal Kılıçdaroğlu’nun, belediyenin 23 şirketinin bilançosunu açıklaması için yaptığı çağrıya karşılık verdi. Adalar Belediye Başkanı Coşkun Özden ile Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da AKP seçim irtibat bürolarının açılışını gerçekleştiren Topbaş, yaptığı açıklamada, belediye şirketlerinin Ticaret Kanununa göre kurulduğunu, bilançolarını her yıl ilgili kurumlara veren, Ticaret Odası’nın internet sitesine girildiğinde bilançoları görülen şirketler olduğunu vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:



''Ben açıklayacağım, deyip, 3 gündür gündemde kalmaya çalışan Sayın Kılıçdaroğlu şunu bilmeli ki, geçtiğimiz ay, Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, şirketlerin iç borçlarını yenileme adına bir talep geldi. İç borçlanma, dış borçlanma yasadan gelen bir yetki. Belediye şirketlerinin kendi yıllık faaliyetleri içindeki durumlarının yüzde 10'u kadar Meclisten yetki alır.



Ciroları yüzde 10'unu geçtiğinde de İçişleri Bakanlığından borçlanma yetkisi alır. Meclise İştirakler Daire Başkanlığından gelen talep dosyasında, bütün şirketlerin bilançoları vardı. Plan ve Bütçe Komisyonuna gitti. Orada CHP'li üyeler de var. Oradan kopyalarını alıp, 'Ben açıklayacağım' diyor. Herhalde bir define bulmuş gibi, gizli kapaklı olmayan, zaten Meclis üyelerine açılmış olan bilgilerden bahsediyor.''



‘Sadece gülerim’



Topbaş, Kılıçdaroğlu’nun kendisinden oy istemesine yönelik açıklamasını ise şöyle değerlendirdi:



''Sadece gülerim. Sayın Kılıçdaroğlu, nerede nasıl espri yapacağını dahi bilmiyor. Burada espriler nasıl yapılır, nasıl konuşulur, siyaset nasıl yapılır bunları öğrenene kadar herhalde siyasi hayatı biter.''



Bir gazetecinin Kılıçdaroğlu'nun, ''Melen Projesini Büyükşehir Belediyesi değil, hükümetin gerçekleştirdiği'' şeklinde açıklamalarını anımsatması üzerine de Topbaş, ''Melen benim projem, demedim. Nereden çıkartıyor? Biz onlar gibi, gemilerle Yalova'dan su getirip de, başında vana açarken fotoğraf vermedik'' dedi.



Topbaş, Kılıçdaroğlu'nun ''Anadolu'da opera vardı da biz mi gitmedik?' sözleriyle ilgili olarak ''Onu bana sormayacak. CHP'nin bir adayı olarak, geçmiş yönetimlere soracak'' yorumunu yaptı.



Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'u bilmediğini iddia eden Topbaş, ''Kendisi 'bu kentin, çay ve simidini, balığını özlüyorum, hatırlıyorum' diyor. Turistler gibi... Turistler de öyle, çay, simit ve balığı hatırlarlar. Turist olarak gelmiş. Bu şehirde 10 yılı geçmiştir belki ama çalıştığı bölgenin dışını bilmez'' diye konuştu.





Adalar Belediye Başkanı Coşkun Özden ile Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da AKP seçim irtibat bürolarının açılışını gerçekleştiren Topbaş, burada yaptığı konuşmalarda göreve geldiğinden bu yana 5 yılda 25 milyar TL yatırım yaptıklarını belirtti. Topbaş, bunun 20 milyar TL'sini ilçe ve beldelere yapılan yatırımlara harcadıklarını, Adalar'a da önemli hizmetler

götürdüklerini ifade etti.



Adalar'a denizin altından doğal gaz getirdiklerini, bunun için kendi kaynaklarından 6 milyon TL harcadıklarını, adaların artık her noktasında doğalgaz olduğunu anlatan Topbaş, Adalar'ın alt yapısını da yüzde 80-90 oranında tamamladıklarını kaydetti.



Yağmur suyu kanallarını, içme suyu şebekesini de yaptıklarını dile getiren Topbaş, ''Yıllarca Adalılar olarak asbest borudan, kanserojen malzemeden su kullandınız. Şimdi pırıl pırıl tertemiz su içiliyor. Sahiller kirlenmişti. Denize girilemez hale geldi. Sahilleri kurtardık'' diye konuştu.



'Adalar'a teleferik getireceğiz'



Adalar'a teleferik hattı kuracaklarını kaydeden Topbaş, ''Adalar'a teleferik getireceğiz inşallah. Hava şartları ne olursa olsun, bu nostaljiyi, bu turizmi burada canlandıracağız. Esnafımızın yüzü gülecek. Daha çok işimiz var. Halkımız hizmet edeni unutmaz. Biz Adalar'a teleferikle geleceğiz, yukarıdan'' dedi.



Dertlerinin hizmet olduğunu dile getiren Topbaş, ama kimi siyasetçilerin dertlerinin başka şeyler olduğunu öne sürdü. ''O zihniyetlerin İstanbul'da yönetici olduğu zamanlardaki çöp

yığınlarını çocuklarınıza anlatın'' diyen Topbaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesine geçmişte başkan seçilen bazı siyasetçilerin göreve gelirken, ''suyu ve sütü bedava yapacağız'' dediklerini söyledi. Topbaş, ''Olmayan suyu bedava yaparlar. Yok ki, bedava. Şimdi gene hayal satıyorlar. 'Hele şu fırsatı ele bir geçirsek, vatandaş unutur' diyorlar. Hayır. O dönem geçti. İzmir başta olmak üzere belediyeleriniz var. Oralarda efsaneler mi ortaya koydunuz?'' diye

konuştu.



Topbaş, demokrasinin güzel bir yarış olduğunu, bu yarışın medeni, insani ve İstanbul gibi bir kenti temsil etme yeteneğine sahip ifade, lisan, konuşma adabı ve usulü ile yapılması gerektiğini belirtti. ''Ismarlama gelip, şehri yönetmeye talip olanlar'' bulunduğunu savunan

Topbaş, ''(Biz yolsuzluklarla gitmiştik. Onu yaparsak, bize tekrar fırsat gelir) diye düşünüyorlar. O bir kere olur. O yaşadıkları rüyayı tekrar yakalayabilmeye çalışıyorlar. Geçti o. Gerçekler, hayat başka. Millet size onu vermez'' şeklinde konuştu.





