Başkan Sepil: "Hayalimdeki Göztepe'yi gördüm" 

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA) - SÜPER Lig\'de geçen hafta Bursaspor ile deplasmanda golsüz berabere kalıp galibiyet hasretini 4 maça çıkaran Göztepe\'de taraftar ve takımın kenetlenmesi Başkan Mehmet Sepil\'i çok mutlu etti. Bursaspor karşılaşması sonrası 2 bini aşkın sarı-kırmızılı futbolseverin oyuncuları tribüne çağırıp omuz omuza tezahürat yapmasının çok değerli olduğunu anlatan Sepil, \"Bursa\'da hayalimdeki Göztepe\'yi gördüm. Kaybetsek de kazansak da herkesin kenetlenmesi gerekiyor. Bursa\'da bunu yaptık, muhteşem bir tablo vardı. Birlikteliğimizi yeni stadımızda düşlüyorum. Taraftarın takımı kucaklaması o maçı seyreden herkes için büyük örnek oldu. Yeni nesillere böyle bir camia bırakmak istiyoruz\" dedi.

İki takım taraftarının da centilmenlik örneği sergilediğini dile getiren Mehmet Sepil, \"Futbolumuzda çok hırçın günler yaşıyoruz. Göztepe ve Bursaspor taraftarının birlikte maç izlemesi muhteşem bir görüntüydü\" ifadelerini kullandı. Geride kalan 12 haftada toplanan 18 puanın olumlu olduğunu söyleyen Sepil, \"Ancak 4 haftadır galibiyetimiz yok. Artık puan toplamaya başlamalıyız. Bursaspor karşılaşmasında maçın adamı rakip kaleci Harun seçildi. Demek ki takımımızın performansı iyiydi. Devre arasına kadar düşme hattı ile aramızı iyice açmalıyız. Eğer devreye rahat girersek gelecek planlarımız değişecek. Bizim için en önemli gelişme ise uzun süredir görev alamayan futbolcularımızın güzel oyunu\" diye konuştu.

Transfer çalışmalarına da değinen Başkan Sepil, \"Ben devre arasında çok büyük çapta transferler yapılmasına karşıyım. Çünkü devrede gelen futbolcularla ilgili endişelerim var. İlk yarıda takımında oynayamamış futbolcuları tercih etmeyeceğim. Geçen sezon olduğu gibi hareket etmeyeceğiz. Teknik direktör Tamer Tuna ile yapacağımız çalışmalarla ilgili konuşuyoruz. Ama kendisi bana futbolcu listesi vermedi, sadece sohbet ediyoruz. 2 ya da 3 haftaya kadar yapacağımız çalışmalar netleşecek. Kadromuzdaki oyuncu istikrarını ise kesinlikle bozmak istemiyorum. Mutlaka transfer olacak ama az ve öz takviye gerçekeştirilecek\" yorumunu yaptı.

JAHOVİC\'İN SÖZLEŞMESİ UZAYACAK

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, sezon sonunda sözleşmesi bitecek golcü Adis Jahovic\'le ilgili müjdeyi verdi. Daha önce yaptığı açıklamada Makedon golcünün hiçbir takıma gitmeyeceğini ifade eden Sepil, \"Jahovic\'in menajeriyle görüşeceğiz ve oyuncumuzun sözleşmesini uzatacağız\" dedi.

Yine kulüple 1 yıllık mukavele imzalayan teknik direktör Tamer Tuna\'nın geleceği hakında da konuşan Sepil, \"Tamer Tuna bizim her zaman kalbimizde. Onun yeri Göztepe\" dedi.

Sepil, stat ve tesis çalışmaları ile ilgili de şu bilgileri verdi: \"Stadımızdaki inşaat sorunsuz ilerliyor. Çalışmalar daha da hızlanacak. Torbalı Tesisleri\'nde imzalar atılmıştı, Menderes Tekeli\'deki tesisler için de imzalar önümüzdeki ay atılacak.\"