Başkan seçildi, belediye binasına yolsuzluk göndermeli tabela astırdı

30 Mart 2014 yerel seçimleri sonucunda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen MHP adayı Burhanettin Kocamaz, mazbatasını alır almaz göreve başladı. Korkmaz, 17 Aralık sonrası gündemi sarsan yolsuzluk operasyonlarına göndermede bulunanarak, Belediye binası girişine "Rüşvet alan da, veren de Cehennemdedir." ve "Rüşvet bu kapıdan içeri giremez." tabelası astırdı.

Refah Partisi 90'lı yıllarda Belediye binalarına "Rüşvet alan da veren de melundur" Hadis-i Şerifini astırarak rüşvet konusundaki hassasiyetini dile getirmişti. 30 Mart Yerel seçimler öncesi bir çok ilde tekrar belediye başkanı seçildikleri takdirde tekrardan bu tabelaları asacaklarını belirten Saadet Partisi’nin vaadini MHP’li bir başkan yerine getirdi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, mazbatasını alır almaz "Rüşvet alan da, veren de Cehennemdedir.' ve 'Rüşvet bu kapıdan içeri giremez.' Tabelaları astırarak göreve başladı.