T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başkan seçildi, belediye binasına yolsuzluk göndermeli tabela astırdı

Mersin'de CHP'den MHP'ye geçen belediye başkanlığı sonrası yolsuzluk göndermeli bir tabela yeni başkan tarafından belediye binasının girişine asıldı

03 Nisan 2014 17:26

30 Mart 2014 yerel seçimleri sonucunda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilen MHP adayı Burhanettin Kocamaz, mazbatasını alır almaz göreve başladı. Korkmaz, 17 Aralık sonrası gündemi sarsan yolsuzluk operasyonlarına göndermede bulunanarak, Belediye binası girişine "Rüşvet alan da, veren de Cehennemdedir." ve "Rüşvet bu kapıdan içeri giremez." tabelası astırdı.

Refah Partisi 90'lı yıllarda Belediye binalarına "Rüşvet alan da veren de melundur" Hadis-i Şerifini astırarak rüşvet konusundaki hassasiyetini dile getirmişti. 30 Mart Yerel seçimler öncesi bir çok ilde tekrar belediye başkanı seçildikleri takdirde tekrardan bu tabelaları asacaklarını belirten Saadet Partisi’nin vaadini MHP’li bir başkan yerine getirdi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, mazbatasını alır almaz "Rüşvet alan da, veren de Cehennemdedir.' ve 'Rüşvet bu kapıdan içeri giremez.' Tabelaları astırarak göreve başladı.

 

ETİKETLER

mersinbelediye binasıtabelahadisi şerifyolsuzlukrüşvet17 aralıkchpmhpburhanettin kocamaz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Tahran'dan havalanan Ukrayna Havayolları'na ait yolcu uçağı düştü: 176 ölü...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24