Başkan Özkan: Karacabey, ülkenin dikkatini çekmeyi başarıyor

BURSA,(DHA)-KARACABEY\'in, turizmi her yönüyle ağırlamaya hazır bir şehir olduğunu belirten Belediye Başkanı Ali Özkan, “İlçe, yeni değerleri ile bölgenin değil, ülkenin dikkatini çekmeyi başarıyor” dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu Hukukçu Üyesi Vedat Pehlivan, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan ile birlikte, Eskikaraağaç Leylek Köyü’nde ziyaretlerde bulundu. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, bölgeye büyük ilgi gösterirken, gerçekleştirilen sohbetlerde kültür turizmi içinde adımlar atılabileceği gündeme geldi. Önümüzdeki günlerde, ilçenin diğer tarihi bölgelerini de incelemeye gelecek olan Alpaslan, bununla ilgili en kısa sürede gerekli adımları atacağını belirtti.

\'KARACABEY HER YÖNÜYLE HAZIR\'

Karacabey’in turizmi her yönüyle ağırlamaya hazır bir şehir olduğunu belirten Belediye Başkanı Ali Özkan,“Karacabey Belediyesi olarak bugüne kadar doğa turizmi, sağlık turizmi, eko turizm, kongre turizmi gibi faaliyetlerimiz olmuştu. Kültür turizmi alanında da sayın bakan yardımcımız ve Bursa milletvekilimizin ilgisi ile inşallah yakın zamanda güzel gelişmeler elde edeceğiz. Karacabey yeni değerleri ile bölgenin değil ülkenin dikkatini çekmeye başarıyor” ifadelerini kullandı.

İLÇENİN GELECEĞİ ŞEKİLLENİYOR

Başkan Özkan, Karacabey’in geçmişte tarım ve hayvancılığı ile anılan bir şehirken, göreve geldikleri günden bugüne ilçenin marka değerlerini ortaya çıkarıp \'3T\' olarak özetlenen \'tarım, teknoloji ve turizm ile alakalı çalışmalara yoğunluk gösterdiklerini ve bu sayede de ilçenin farklı noktalarında cazibe merkezlerinin oluşturulduğunu ifade etti.

TURİZMDEKİ ÇEŞİTLİLİKLE ÖNE ÇIKIYOR

Öte yandan, geçmiş yıllarda sadece sahil bölgesi ile turizm potansiyelini elinde tutan Karacabey, bugün Uluabat Gölü, Longoz ve Ihlamur Ormanları, tarihi mekanları, ülke çapında ses getiren buluşma ve etkinlikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle Leylek Festivali, pelikan sayımları ve düzenlediği dil kamplarıyla bu zamana kadar çeşitli organizasyonlarla uluslararası etkinliklere de imza atan Karacabey Belediyesi, RC Model araç pilotlarını, klasik araç severleri, okçuluk, cirit ve güreş gibi etkinliklerle de ilçeyi ülkenin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin uğrak noktası haline getiriyor.

