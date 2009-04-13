Başkan öpüşme yasağı getirdi

Hatay'ın İskenderun ilçesi Belediye Başkanı Yusuf Civelek, görüşmeler sırasında "öpüşme yasağı" getirdiğini açıkladı.



Başkan Civelek, İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Başkanı Şehmus Aslan ve yönetim kurulu üyelerinin, kutlama ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, bundan böyle kendisini ziyarete gelenlerle "yanak yanağa öpüşmeyeceğini", bunun yerine tokalaşacağını bildirdi.



Seçim döneminde binlerce kişiyle öpüşen Civelek, "Oysa en güzel iletişim göz göze bakarak el sıkmayla olur. Bundan sonra el sıkışacağım, öpüşmeyeceğim. Çünkü, bu sağlık açısından da önemli" dedi.



Üroloji uzmanı olan Dr. Civelek, bu konuda herkesten anlayış beklediğini bildirdi.

