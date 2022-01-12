Başkan olmadan önce "Futbol aklımızı tamamen değiştireceğiz" diyen Ali Koç'un tercihleri Ersun Yanal, Pereira ve İsmail Kartal oldu

T24 Spor

Fenerbahçe, Vitor Pereira'nın görevine son verilmesinin ardından bugün sezonun geri kalanı için İsmail Kartal ile anlaşıldığını açıkladı. Başkan Ali Koç döneminde sarı-lacivertli takımda çalışan teknik direktörlerin isimleri ve görev sürelerinin uzun ömürlü olmaması tartışma konusu olurken, Koç'un 2018'deki başkanlık seçimleri öncesindeki ifadeleri de tekrar gündeme geldi. "Futbol aklını, teknik direktörünü sürekli değiştiren, her sene bambaşka ihtiyaçlar doğrultusunda transferler yapan anlayıştan uzaklaşacağız" vaadinde bulunan Koç, "Tüm futbol anlayışımızı baştan aşağı yenilemek durumundayız" demişti.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ın getirildiği açıklandı. Sarı-lacivertlilerde ikinci kez bu görevi üstlenecek olan Kartal, 2014-2015 sezonunda da Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Aziz Yıldırım döneminde de görev almışlardı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, göreve geldiği 2018 yılından bu yana 8 teknik adam ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertlilerde Phillip Cocu 15, Erwin Koeman 9, Ersun Yanal 54, Zeki Murat Göle 2, Tahir Karapınar 9, Erol Bulut 34, Emre Belözoğlu 10 ve Vitor Pereira 25 müsabakada sahada yer alırken, bu isimlerin hiçbiriyle beklenen başarıya ulaşılamadı.

Ali Koç döneminde takımın başına getirilen isimlerden Ersun Yanal, İsmail Kartal ve Vitor Pereira, Aziz Yıldırım zamanında da Fenerbahçe'de teknik direktör olarak görev almıştı.

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkanlığında Ersun Yanal 2014, İsmail Kartal 2015 ve Vitor Pereira 2016 yıllarında sarı-lacivertlileri çalıştırmıştı.

Ali Koç döneminde de aynı isimler göreve geldi

2018 yılında Fenerbahçe'de başkan seçilen Ali Koç, geride kalan süreçte toplamda 8 teknik direktör ile çalıştı. Başkanlığının ilk 6 ayında hem Cocu hem de Koeman ile yollarını ayıran Koç, 14 Aralık 2018 tarihinde Ersun Yanal ile anlaştı. Yanal, sarı-lacivertli ekipte 446 gün görevde kalıp 54 maça çıkarken, Ali Koç döneminde takımı en uzun süre çalışan teknik direktör oldu.

4 Mart 2020'de Yanal ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe'de Zeki Murat Göle 2, Tahir Karapınar 9, Erol Bulut 34, Emre Belözoğlu 10 maçta takımın başında kaldı.

2021-2022 sezonuna başlarken Emre Belözoğlu ile devam etmeme kararı alan sarı-lacivertlilerde, 2016 yılında da teknik direktörlük görevini üstlenen Vitor Pereira ile anlaşıldığı açıklandı. Portekizli çalıştırıcının Fenerbahçe macerası 5 ay sürerken, ondan boşalan koltuğa İsmail Kartal'ın getirildiği duyuruldu.

Sarı-lacivertlilerde 2. kez göreve getirilen İsmail Kartal, Aziz Yıldırım'ın başkanlığında 2015 yılında 46 maçta takımın başında yer almıştı.

"Tüm futbol anlayışımızı baştan aşağı yenilemek durumundayız"

2018 yılında Aziz Yıldırım ile girdiği başkanlık yarışı öncesinde, sarı-lacivertli taraftara vaatlerini sıralayan Ali Koç, futbolda günü kurtarma anlayışında uzaklaşılması gerektiğini kaydederek, "Tüm futbol anlayışımızı baştan aşağı yenilemek durumundayız. Futbol aklını, teknik direktörünü sürekli değiştiren, her sene bambaşka ihtiyaçlar doğrultusunda transferler yapan, futbol kültürü olmayan, plansız şekilde transferin son gününde alelacele değerlerinin üzerinde harcamalarla transferler yapan, kariyerinin sonuna gelmiş yıldız oyuncuları takıma katmaya çalışan anlayıştan uzaklaşacağız. Kişisel kaprislerden dolayı elimizdeki değerleri kaybetmeyeceğiz." açıklamasını yapmıştı.