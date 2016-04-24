Başkan Obama'dan Almanya'ya son ziyaret



ABD Başkanı Barack Obama bugün dünyanın sayılı sanayi fuarlarından Hannover Fuarı'nın açılışını Başbakan Angela Merkel ile birlikte yapacak. Obama beşinci ve görev süresince son Almanya ziyareti çerçevesinde Başbakan Merkel'le de güncel gelişmeleri değerlendirecek.

Kasım ayında yapılacak Başkanlık seçimleriyle görevini halefine devredecek olan Barack Obama, Hannover'de iki gün kalacak. Başbakan Merkel ile ABD-Almanya arasındaki ikili ilişkilerin görüşüleceği mini zirvede uluslararası konuların da ağırlıkla ele alınması bekleniyor. Suriye ve Libya'daki son durumun yanı sıra terör, sığınmacı krizi, Ukrayna'daki gelişmeler ayrıca İngiltere'nin AB'den olası ayrılığı gündem maddeleri arasında sayılıyor.

ABD Başkanı Obama, Almanya ziyareti öncesinde temaslarda bulunduğu Londra'da da İngiltere'nin AB'den ayrılması durumunda ortaya çıkacak sorunlara dikkat çekmişti. İngiltere AB'den ayrılıp ayrılmama konusunda haziran ayında referandum için sandık başına gidilecek.

TTIP için destek arayışı

ABD Başkanı Barack Obama'nın Almanya temasları sırasındaki başlıca gündem maddelerinden bir diğerini de Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması (TTIP) oluşturuyor. Obama'nın temasları çerçevesinde TTIP'ye destek verilmesi çağrısını yinelemesi bekleniyor.

AB ile ABD arasında Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması (TTIP) konusunda hâlâ büyük görüş ayrılıkları bulunuyor. TTIP'den yana görüş belirtenler, bu anlaşma sayesinde gümrüklerin ve bürokratik bazı engellerin de kalkmasıyla ekonominin büyüyeceğine ve istihdam yaratılacağına dikkat çekiyorlar. Anlaşmaya karşı olanlarsa en küçük ortak paydada anlaşmaya çalışılmasına ve görüşmelerin gizli yürütülmesine itiraz ediyor. Obama'nın ziyareti öncesinde dün Hannover'de on binlerce kişinin katılımıyla TTIP’ye karşı büyük bir protesto eylemi düzenlendi.

Cameron, Hollande ve Renzi ile görüşme

Obama ve Merkel pazartesi günü Hannover Fuarı'ndaki standları ziyaret ettikten sonra İngiltere Başbakanı David Cameron, Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve İtalya Başbakanı Matteo Renzi ile de bir araya gelecek. Toplantının başlıca gündem maddelerini uluslararası sorunlar, terörizm ve TTIP'nin oluşturması bekleniyor.