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Spor

Başkan Nasser Al-Khelaifi, PSG'nin neden Avrupa Süper Ligi'nde yer almadığı açıkladı

21 Nisan 2021 11:51

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, tüm dünyada tartışma yaratan Avrupa Süper Ligi'ne neden katılmadıklarını açıkladı. Al-Khelaifi, "UEFA'nın desteği olmayan tüm tekliflerin, futbol topluluğunun şu anda karşı karşıya olduğu sorunları çözmediğini ve kişisel çıkarlara hizmet ettiğini düşünüyoruz" dedi.

Avrupa'nın 12 kulübünün bir araya gelerek kurduğu Avrupa Süper Ligi'nde Fransa Ligue 1'in güçlü ekibi PSG yer almıyor.

Al-Khelaifi, PSG'nin Avrupa Süper Ligi'ne katılmayı reddettiği yönünde çıkan haberleri doğruladı.

"PSG, futbolun herkes için bir spor olduğuna inanıyor. En başından beri bu noktada tutarlıyım. Futbol kulübü olarak taraftarlarımızla bir aile ve topluluk olduğumuzu unutmamalıyız.

Şu anda var olan UEFA turnuvalarının geliştirilmeye ihtiyacı var ve UEFA'nın dün sunduğu teklif bu yönde ilerliyor.

UEFA'nın desteği olmayan tüm tekliflerin, futbol topluluğunun şu anda karşı karşıya olduğu sorunları çözmediğini ve kişisel çıkarlara hizmet ettiğini düşünüyoruz. PSG, UEFA ile çalışmaya devam edecek."

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