Başkan Maçoğlu: Hesapların bloke edilmesi yasal değil; amaç itibarın zayıflatılması

Tunceli Belediyesi’nin hesaplarına, belediyenin SGK’ye olan borçları nedeniyle haciz kondu. SGK İl Müdürlüğü tarafından, 4 milyon 461 bin lira borcu olan belediyenin maaş, vergi, resim, harç hesaplarına haciz konan ve bankalar tarafından hesapları bloke edilen belediye, 131 çalışanına maaş veremedi. Tepkilerin ardından haczin bir kısmının kaldırıldığı ve çalışan maaşlarının ödenebildiği öğrenildi.

Konuya ilişkin BirGün'e konuşan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, 19 aylık SGK borcunun yalnızca 9 ayının kendi dönemlerine ait olduğunu kalanın ise kendilerinden önceki kayyım yönetiminin borcu olduğunu ifade etti.

Tüm çevre illerin de SGK borçlarının olduğunu aktaran Maçoğlu, “Biz elbette ki borçsuz olmayı önemsiyoruz. Böylelikle öz gücümüzle hareket edebileceğimizi biliyoruz. Ama çevre illerinde borçları var. Bu tür borç durumlarında İller Bankası gelirlerinizin yüzde 40’ına kadarını doğrudan borcunuza karşılık tahsil edebiliyor. Ama bizim tüm hesaplarımızı bloke ettiler” dedi.

"Uygulama yasaya aykırı"

Belediye yönetimlerinde şartlı hesap kavramının olduğunu işaret eden Maçoğlu, bu tür hesapların blokesinin ya da haczinin yasalarla engellendiğini söyledi ve ekledi: “Mesela sokak hayvanları ile ilgili bir projeniz vardır. Ya da eğitim, dernekler gibi işler. Bu işler için şartlı hesap açılır ve gelir o hesaba yönlendirilir. Belediye başkanının bu hesabı başka işlerde kullanma yetkisi de yoktur. İller Bankası’nın bu hesapları engelleme, haczetme yetkisi de yoktur. Sonuç olarak bu hesaplar halka hizmet götürmek için vardır. Ama bu hesaplara bile bloke koydular. Bu yasal bir şey değildi. Basın açıklamamız ve ardından gelen tepkilerden sonra hesapların bazılarının blokesini kaldırdılar.”

"Altından kalkabiliriz"

Kendilerinden önceki kayyım yönetiminin projeleri en az 6-7 tane banka kredisiyle yaptığını belirten Maçoğlu, bu borçlanmanın faiziyle beraber yaklaşık toplam 45 milyon TL olduğunu ifade etti. Haciz meselesinin sol/sosyalist bir belediyenin halk nezdinde itibarının zayıflatılması için yapılan bir uygulama olduğunu aktaran Maçoğlu, “Mevcut koşullarda 2021’in sonuna kadar maddi anlamda zorlanmak mümkün. Ama biz bunun altından kalkabilecek programa ve kabiliyete sahibiz” dedi.