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Politika

Başkan kura ile belirlenecek

Sakarya Karasu'ya bağlı Kurudere beldesinde, AKP ve MHP belediye başkan adayları aldıkları oylar eşit sayıda çıktı

30 Mart 2009 03:00


Sakarya Karasu'ya bağlı Kurudere beldesinde, AK Parti ve MHP belediye başkan adayları aldıkları oylar eşit sayıda çıkınca, belediye başkanının belirlenmesi kuraya kaldı.

Kurudere beldesindeki belediye başkanlığı seçiminde AK Parti adayı Ali Dilsiz ile Milliyetçi Hareket Partisi adayı Mehmet Alemdar 615'er oy aldı.

1813 oyun kullandığı seçimde, sayım sonunda iki adayın oyları eşit çıkınca, Karasu İlçe Seçim Kurulunda yeniden sayım yapıldı.

Bu sayımda da her iki adayın aldıkları oy sayısı 615 çıktı. Her iki aday da oy eşitliğini ''Mevzuat uygunsa 2'şer buçuk sene başkanlık yapalım'' diyerek espriyle karşıladı.

Her iki adayın aldıkları oylar son kez sayıma tabi tutulacak, eşitlik çıkması halinde belediye başkanı kura ile belirlenecek.

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