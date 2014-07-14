Başkan konvoyunun geçişinde bomba yüklü araçta patlama

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın konvoyunun geçişi sırasında bomba yüklü araç patladıldı. Patlamanın ardından konvoya uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Olayda 3 polis yaralandı.

Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa mitinginden dönen Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'ya yönelik bombalı saldırı düzenlendi ve konvoya uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Olay Ceylanpınar ilçe merkezinin girişindeki Viranşehir Caddesi üzerinde oldu.

Şanlıurfa’daki mitingden sonra ilçeye dönen belediye başkanı Menderes Atilla'nın aracının geçişi sırasında patlama meydana geldi. Saldırı bomba yüklü aracın uzaktan kumandayla patlatılmasıyla düzenlendi. Patlama sonrası konvoya uzun namlulu silahlarla ateş açılırken, olayda 3 polis yaralandı.

Saldırıdan yara almadan kurtulan belediye başkanı Menderes Atilla, makamında yaptığı açıklamada, ''Bir petrol istasyonu yakınlarında önümüzdeki araç patladı. Bunun üzerine korumalarım hemen beni araçtan indirdi. Ben araçtayken de bize karşı taraftan karanlık bir bölgeden ateş açtılar. Biz ters istikamete girdik, polis arkadaşlar beni petrolün içine aldı. Allah belalarını versin, kimseden korkmuyorum. Canı veren Allah, alan Allah'tır, hiç kimseden korkumuz yok. İnsan bu dünyaya bir defa gelir. Maneviyatım öyledir. Onlardan korkmuyorum, ellerinden geleni yapsınlar. Biz burada seçimi ne zorla ne de hileyle aldık ama onlar bunu yapıyorlar. Onları önce Allah'a daha sonra da halkımızın vicdanına havale ediyorum'' şeklinde konuştu.

Önce olay yerinde inceleme yapan ardından da Menderes Atilla’yı makamında ziyaret eden Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük, burada açıklamalarda bulundu.



Vali Küçük, ''Patlamanın şiddeti görülüyor. Hemen çalışmaya başladık, şehir içinde ve dışında gerekli operasyonları şu anda yapıyoruz. Kimsenin yanına kar kalmayacaktır. Bu ilçenin huzur ve güvenliğinden kimse endişe etmesin. Detayları tetkik ediyoruz. Aracı ve bomba düzeneğini, sahibini değerlendiriyoruz. Polisimiz ve uzman ekiplerimiz bütün detayları inceliyor. Öyle ciddi bir yaralı yok. 3 polisimizin hafif yaralı olması bizim için teselli. Başkanımıza, ilçemize ve polislerimize geçmiş olsun diliyorum'' dedi.

Öte yandan, uzman ekiplerin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.



Ayrıca, olayda hafif yaralandığı belirtilen 3 polis memuru, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.