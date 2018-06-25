Başkan Kocaoğlu'ndan İzmirlilere teşekkür: Örnek bir demokratik duruş sergilediniz

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim sürecinde örnek bir demokratik duruş sergilediklerini belirttiği İzmirlilere teşekkür etti.

Yüzde 90'ları bulan katılım oranının, İzmir halkının demokrasiye bağlılığının önemli bir göstergesi olduğunu söyleyen Başkan Kocaoğlu, "Zaman zaman tırmanan kutuplaşma eğilimine rağmen farklı siyasi görüşlerdeki hemşehrilerimizin birbirlerine karşı sağduyulu yaklaşımları, her türlü takdirin üzerindedir" dedi.

Sıcaklıkların yüksek olduğu ramazan ayına rağmen siyasi partilerin kampanyalarına gösterilen büyük ilgiyi "İzmir'in demokrasiye bağlığı" şeklinde yorumlayan Başkan Kocaoğlu, şöyle devam etti:

"Hangi partiye oy verirse versin, sandığa koşarak İzmir'e yakışan bir seçim süreci yaşamamızı sağlayan tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere, kazanan tüm adaylarımızı yürekten kutluyorum. Hem birbirleriyle hem de yerel yönetimlerle uyumlu milletvekillerimizin yaratacağı sinerji, İzmir'e çok şey katacaktır. Dileğimiz, parti ayrımı gözetmeksizin, İzmir ve İzmirliler için el ele, gönül gönüle, omuz omuza çalışmaktır. Kentimize, ülkemize, geleceğimize sahip çıkacağız. Daha çok, daha çok çalışacağız. Teşekkürler İzmir!"