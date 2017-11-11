Başkan Kocaoğlu: Hani mazot yarı yarıya olacaktı?

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 1 milyon 231 bin TL\'lik çiçek ve çam balı alımı için \'İzmir Arı Yetiştiricileri Birliği\' ile sözleşme imzaladı. Bergama\'daki törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, denizcilik sektöründe mazotta ÖTV alınmazken, çiftçinin traktörüne koyduğu motorinden ÖTV alınmasını eleştirerek, \"Başbakan bir yıl önce Ödemiş\'e geldiğinde \'Mazot yarı yarıya düşecek\' demişti. Ama mazot 5 lira oldu. Peki ne zaman düşecek? Ne zaman çiftçinin elinden tutulacak?\" diye sordu.

Tarımsal üretimi ve pazarlama olanaklarını geliştirerek kentteki kırsal bölgelerin kalkınmasını hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni alım sözleşmesini arı üreticileriyle imzaladı. Bergama\'da düzenlenen ve Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Aziz Kocaoğlu\'nun da katıldığı törende, Belediye ile İzmir Arı Yetiştiricileri Birliği arasında 1 milyon 231 bin TL\'lik bal alım anlaşması yapıldı. Törende, eğitim alan 250 üreticiye de arısız kovan ve arıcılıkla ilgili teknik malzemeleri içeren setlerin dağıtımı yapıldı. Protokole göre Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi yardımlarında dağıtılmak üzere birlikten 40 bin kavanoz çiçek, 40 bin kavanoz da çam balı alacak.

BAŞBAKAN\'IN SÖZÜNÜ HATIRLATTI

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, tarım sektörünü neden desteklediklerini örnekleriyle anlattı. Başkan Kocaoğlu, şöyle dedi:

\"Kurtuluşumuz, geleceğimiz tarımda. Çok büyük bir ülkeyiz. Çok büyük bir kara parçamız ve verimli topraklarımız var. Çiftçiliği henüz terk etmemiş, bırakmamış, hala direnen, geleneksel tarımı, çiftçiliği, hayvancılığı bilen üreticilerimiz var. Bu son durak. Çiftçi çiftçiliği, hayvancılığı bırakırsa bu işi bir daha yapamaz. Düzen bozulunca geriye tekrar dönülmez. Tarım sektörünü geliştirmek gerek. Aklı, bilimi, teknolojiyi kullanarak sağlıklı ürün yetiştirerek, önce iyi ve organik tarım ürünleri üreterek; bırakın Türkiye\'yi, Avrupa\'yı et olarak da tarım ürünü olarak da besleyebilecek güce, potansiyele sahibiz. Ama biz saman ve eti bile ithal ediyoruz. Burada bir yönetemezlik var.\"

İzmir\'deki süt üretiminin, Büyükşehir\'in inancı ve desteği ile Türkiye ortalamasının çok üzerinde büyüdüğünü kaydeden Başkan Aziz Kocaoğlu, şöyle konuştu:

\"10 senede süt üretimi 1 kat artıyor. Yani 100 litreyse, 200 litre artıyor. Ancak bu rakam Tire\'de 440 litre oluyor. Tire\'de 4.5 kat artıyor. Başka yerde süt 80 kuruş. İzmir Küçük Menderes\'te 1.30 kuruş.\"

Gemicilik sektöründe motorinde ÖTV alınmazken, çiftçinin traktörüne koyduğu motorinden ÖTV alınmasını eleştiren Kocaoğlu, \"Başbakan 1 yıl önce Ödemiş\'e geldiğinde \'Mazot yarı yarıya düşecek\' demişti. Ama mazot 5 lira oldu. Peki ne zaman düşecek? Ne zaman çiftçinin elinden tutulacak\" dedi.

KATKILI ÜRÜN SORUNU

Türkiye\'nin büyük bal üreticisi olduğunu ancak, zeytinyağında olduğu gibi balda da katkı sorunu bulunduğunu hatırlatan Başkan Aziz Kocaoğlu, \"Kazancı maksimize etmek, kısa yoldan kar elde etmek için bütün ülkedeki ürünlerin geleceğini yok ettiklerini farkında değiller. Katkılı ürünler satarak, tarım ürünlerimizin adını kötülüyorlar. Bunu biz kontrol edeceğiz\" diye konuştu.

Türkiye\'nin siyasi, hem de ekonomik olarak iyiye gitmediğinin altını vurgulayan Başkan Kocoğlu, şöyle devam etti:

\"Devlet zafiyete, erozyona uğruyor; ekonomi üretemiyor ve siyasi partiler bu sorunlara karşı etkili politika geliştiremiyor. Devleti, mutlaka ve mutlaka güçlendirmek gerek. Harekete geçmek gerek. Özgür yaşayacaksak, izzeti nefsimizi koruyacaksak, başımızı dik tutacaksak, Atatürk devrimlerinden ayrılmayacaksak, Atatürk\'ün dünyaya baktığı gibi dik ve mağrur olacaksak mutlaka çalışacağız, üreteceğiz. Emeksiz hiçbir şey yok. Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz.\"

Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç de İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin tarıma verdiği desteklerle can suyu olduğunu ve üreticinin topraklarını terk etmediğini belirterek şunları söyledi:

\"İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin tarıma yaptığı destek uygulamalarını başkalarının da örnek alması gerek. 81 ilde Aziz Kocaoğlu yok ama biz o 81 ilde olaylara ve hayata Aziz Kocaoğlu gibi bakan, özverili 81 adam bulabiliriz. Bu ülkenin çıkarları doğrultusunda, ülkenin gerçek potansiyeli olan çiftçiyi hak ettiği yere taşıyacağız.\"

İzmir Bal Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Şengül ise, \"Biz genç ana arılarla başarı elde edebiliriz. En büyük eksikliklerimizden biri; dünyaya ihracat yapamamamız. Tarım ülkesi olmamıza rağmen birçok gıda sektörünü dışarıdan ithal ediyoruz. Gerekli önlemler alınmazsa ette olduğu gibi balı da ithal edebiliriz\" diye konuştu.

ARICILARA DESTEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi uzmanları, arıcılık faaliyetlerine verilen destekler kapsamında Karaburun, Urla, Seferihisar, Menderes, Selçuk, Kınık ve Beydağ ilçelerinde teorik ve uygulamalı eğitimler vererek, üreticilere bal, propolis ve arı sütü üretimi konusunda eğitim verdi. Eğitimleri tamamlayan toplam 728 üreticiye 2 bin 232 arılı ve 1092 arısız kovan ile 11 kalemden oluşan 728 arıcılık malzemeleri seti dağıtıldı. Büyükşehir Belediyesi\'nin eğitimleri Türkiye\'de bir ilk olan mobil eğitim aracı hizmete alındı. Özellikle köylerde kadın üreticilerin yetiştirilmesi amacıyla \'Arı Eğitim Aracı\' ile Çeşme-Germiyan, Dikili -Bademli ve Kemalpaşa\'da eğitimler devam ediyor. İzmir Arı Yetiştiricileri Birliği ve Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü işbirliği ile imzalanan protokol çerçevesinde ise birlik üyesi 2 bin 500 üreticiye toplam 5 bin ana arı, üreticilere dağıtımı yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile İzmir İli Arı Yetiştiricileri Birliği ve Bergama Belediyesi ile işbirliği yapılarak, Kıranlı\'da daha önce kurulan ve atıl durumda olan Bal İşleme ve Paketleme Tesisi\'ni 2.6 milyon lira harcama yaparak hizmete alındı. Kısa sürede üreticilerin kullanacağı tesiste günlük 2 ton bal işlenebilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin arıcılığın geliştirilmesi, yaygınlaştırılması projesi kapsamında, Tahtalı Barajı Mutlak koruma alanında 300 dekar alanda planlanan bal ormanı ve bal merasından 54 dekar bal ormanı ve bal merası çalışmaları ile Kemalpaşa Dereköy\'de \'Bal İşleme ve Paketleme Tesisi\' kurma hazırlıkları devam ediyor.

FOTOĞRAFLI