T24 LogoT24 Logo
Politika

Başkan Kocaoğlu: Cumhurbaşkanlığı'na aday değilim

İZMİR, (DHA) - İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, bir televizyon programında, cumhurbaşkanlığı adaylığı için isminin geçmesine ilişkin "Cumhurbaşkanlığı'na aday değilim" dedi

20 Nisan 2018 19:52

İZMİR, (DHA) - İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Aziz Kocaoğlu, bir televizyon programında, cumhurbaşkanlığı adaylığı için isminin geçmesine ilişkin \"Cumhurbaşkanlığı\'na aday değilim\" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, dün akşam bir televizyon programında, gazeteci Gürkan Hacır tarafından dile getirilen \"Başkan Kocaoğlu, \'Cumhurbaşkanlığı makamı bir şereftir. Böyle bir şerefe partim uygun görürse onur duyarım, kabul ederim\' dedi\" sözlerinin düzeltilmeye muhtaç olduğunu belirtti. Başkan Kocaoğlu, \"Gürkan Bey ile yaptığımız telefon görüşmesinde, Cumhurbaşkanlığı gibi şerefli bir makam için adımın geçmesinin büyük bir onur olduğunu söyledim. Bu doğrudur; ancak konuşmamızda \'Partim uygun görürse kabul ederim\' gibi bir ifadem olmadı. Aksine yerel bir yönetici olduğumu söyleyip, görev sürem boyunca İzmirlilere verdiğim sözleri yerine getirmek istediğimi anlattım. Cumhurbaşkanlığı\'na aday değilim. Bu önemli detayın kamuoyu tarafından bilinmesinde yarar görüyorum\" diye konuştu. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHABüyükşehir Belediye Başkanı CHP Aziz KocaoğluBüyükşehir Belediye Başkanı KocaoğluGürkan HacırKocaoğluBöyleBaşkan KocaoğluBeyCumhurbaşkanlığıBuAksine

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24