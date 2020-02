Başkan Kocaoğlu: Büyükşehir, İZBAN grevine müdahil olmayacak

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Kasım ayı olağan meclis toplantısı gergin başladı. Kendilerini Kültürpark Platformu olarak adlandıran yaklaşık 20 kişilik bir grup, İZFAŞ’ın eski hizmet binasının Tınaztepe Üniversitesi’ne tahsisini protesto için mecliste pankart açtı. Mecliste, AK Partili üyelerin İZBAN’da grev kararı alınacağını hatırlatması üzerine Kocaoğlu, “Biz geçen grevde İZBAN konusunda belediye olarak aktif rol oynadık ve bu siyaset malzemesi oldu. Geçen toplu sözleşmeyi biz yürüttük şimdi karışmıyoruz. Bu sözleşme sürecini de ortağımız olan Devlet Demiryolları yürütsün diye bir karar aldık\" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kasım ayı olağan meclis toplantısı Başkan Aziz Kocaoğlu’nun başkanlığında yapıldı. Ayın ilk meclisi gergin başladı. Kültürpark Platformu üyesi bir grup vatandaş, eski İZFAŞ binasının Tınaztepe Üniversitesi’ne tahsisini protesto etmek istedi. Mecliste, izleyiciler bölümünde duran ve toplantı başladıktan sonra üzerinde ‘Kültürpark halkındır halkın kalacak’ yazılı pankart açan grup, Kocaoğlu’nu kızdırdı. Kocaoğlu ise usul gereği meclis üyeleri dışında bir kişinin oturumda söz alamayacağını söyledi. Bunun üzerine grupta yer alan bir kişi “Ben burada halk adına konuşuyorum” dedi. Kocaoğlu da “Orası seni ilgilendirmez. Kültürpark platformunu tanımıyorum” dedi.

\'RANDEVU İSTERSENİZ VERİRİM\'

Gergin anların ardından açıklama yapan Aziz Kocaoğlu, “Büyükşehir Belediye Başkanı ayda gezmiyor. Randevu alırsınız vermezsek bu davranışı yaparsınız, siz hiç randevu istemediniz. Geleceksiniz, istiyorsanız CHP, AKP, MHP’nin gruplarını toplayacağım. Orada derdinizi anlatacaksınız. Şimdi oturup meclisi dinleyeceksiniz. Meclis oturumunda dışarıdan kimsenin konuşma hakkı yoktur. Randevu isterseniz randevu veririm. İstemezseniz sizi burada konuşturmam” diye konuştu. Bunun üzerine grupta yer alan bir kişi, “Bunu randevu talebi olarak alın. Randevu sözünü almış olalım” dedi. Tarafların uzlaşmasının ardından, grup meclis salonundan ayrıldı.

‘ŞAFAK GELİYOR NASIL HİSSEDİYORSUNUZ’

Mecliste söz alan AK Parti Meclis Üyesi Çağlar Haspolat , “Başkanım şafak vakti geliyor. Nasıl hissediyorsunuz” diye sordu. Başkan Kocaoğlu, soruya, “Çok iyi hissediyorum, daha 140 gün var” sözleri ile karşılık verdi. AK Partili üyeler, İZBAN’da sendika ile işveren arasında süren toplu iş sözleşme sürecinin tıkanması ve sendikanın grev kararı almasını hatırlattı, belediyenin önlem alıp almayacağını sordu. Başkan Kocaoğlu, “Biz geçen grevde İZBAN konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi ayağı olarak aktif rol oynadık ve bu siyaset malzemesi oldu. Geçen toplu sözleşmeyi biz yürüttük şimdi karışmıyoruz. Bu sözleşme sürecini de ortağımız olan Devlet Demiryolları yürütsün diye bir karar aldık. Bunu Devlet Demiryolları’na da bildirdik. Onlar gerekli çalışmayı yapacak” karşılığını verdi.

BÜYÜKŞEHİR’İN KAYIP TABLOLARI

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Sayıştay raporlarına yansıyan kayıp tablolarına dair da açıklama yapan Aziz Kocaoğlu, “Tablo konusu basına düşmeden önce raporları ve teftiş raporlarını hazırlamıştık. Savcılığa başvuru yapmıştık. Gerekli her şeyi yaptık. Onunla ilgili bir problem yok. 8-10 tanesi Konak Belediyesi Güzelyalı Kültür Merkezi’nde çıktı. Hangi dönemdeyse verilmiş belli yerlere. Evine götüren var mıdır yok mudur onu bilmiyorum. Ama büyük çoğunluğu bulundu. 3-4 tane de bizim odamızda var. Duyar duymaz gerekli her şeyi yapık” dedi.

Daha sonra AK Partili Çağlar Haspolat, İzmir Büyükşehir belediye başkan adayı olacak kişide aradığınız özellikler var mı, diye sordu. Kocaoğlu, şu yanıtı verdi:

\"Her partiden bu görevi layıkıyla yapacak çok arkadaşımız var. Önemli olan bunların değerlendirilip aday yapılmalıdır. Onlar da demokratik bir şekilde yarışsın. Hangi arkadaşımız gelirse gelsin başımızın üstünde yeri vardır. İzmirli hemşerilerimiz bizi, sizi nasıl seçtiyse yeni meclisimizi de seçecektir. Şimdiden aday olan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.”

‘BU KÖRFEZ NEDEN TEMİZLENMEDİ?’

AK Parti Grup Başkanvekili Ali Kökoğuz da, meclis oturumunda İzmir’in Türkiye’nin gözbebeği olduğunu söyledi. Bu söz üzerine Kocaoğlu, \"Ne zaman göz bebeği oldu, sümüklü çocuktu” dedi. Daha sonra konuşmasını sürdüren Kökoğuz, “Hatırlıyor musunuz yüzülebilir körfez projeniz vardı sizin? Bostanlı tarafında denizde kirlilik var. Mikroplar yeşermekte, denizin üstü yeşildir. Bu körfez niye temizlenmez? Anlamak mümkün değil. Şurada 4 ayınız kaldı giderayak bunları yapın. İzmir’i gözden çıkarmayın” dedi.

Aziz Kocaoğlu, bunun üzerine şu açıklamayı yaptı:

\"Biz geldiğimizde körfezin durumuyla bu gelişmeleri incelediğinizde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin körfezde ne yaptığı sadece belediye tarafından değil tüm bilim insanları tarafından bilinmektedir. Kimseye bir şey söylemeyeceğim. Bazı şeyler, karakterler, kişilikler kamuoyuyla paylaşılıyor, bazıları maalesef paylaşılmasının memlekete bir faydası olmadığı için paylaşılmıyor. Körfezle ilgili 10 senedir başlattığımız ve ÇED raporunu alıncaya kadar neler çektiğimizi neyle uğraştığımızı biz biliyoruz. Proje çalışmaları devam etmektedir. Burada bir problem yok. Geldiğim günden beri körfezle uğraşıyorum. Adım adım takip ediyorum. Körfez kimsenin gündeminde değildi. Takip eden biziz. Bu bir çevre projesidir. İşi savsaklamıyoruz.\"

