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Başkan Kocamaz, partisinden istifa etti (1)

Adnan AÇIKGÖZ- Mustafa ERCAN/MERSİN,(DHA) - MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, düzenlediği basın toplantısıyla MHP’den istifa ettiğini duyurdu

20 Kasım 2018 14:57

Adnan AÇIKGÖZ- Mustafa ERCAN/MERSİN,(DHA) - MERSİN Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, düzenlediği basın toplantısıyla MHP’den istifa ettiğini duyurdu. Burhanettin Kocamaz, MHP\'den, yeniden büyükşehir belediye başkan adayı gösterilmemişti. Bu görev için merkez Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna aday olarak açıklanmıştı.

Görüntü Dökümü
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*ARŞİV*
- Belediye binasının görüntüsü
- Binanın girişi
- Başkan Burhanetttin Kocamaz\'ın belediye binası önünde görüntüsü 
- Kocamaz makamında açıklama yaparken

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