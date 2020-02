Başkan Kocaer: Kaputaş Plajı'nda 1 gram beton kullanılmadı

Yılmaz KILIÇKAYA- Mehmet ÇINAR/KAŞ (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kaş ilçesindeki dünyaca ünlü Kaputaş Plajı\'na beton döküldüğüne dair iddialara tepki gösteren Belediye Başkanı Ak Partili Halil Kocaer, \"Bir iş makinesi tuvalet tankını yerleştirdi, 1 gram beton dökmedik\" dedi.

Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu\'nun kararıyla mesire yeri olarak tescil edilerek yaklaşık üç yıl önce 187 merdiven kullanılarak inilebilen dünyaca ünlü plajda, Kaş Belediyesi bir büfe, tuvalet ve soyunma kabini inşa etti. Belediyenin bu projesine tepki gösteren Kaşlı bazı vatandaşlar ile Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği, 1\'inci derece SİT alanı olan Kaputaş Plajı\'nın mesire yeri olarak tescilini sağlayan Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararının kamu yararına aykırılık taşıdığı gerekçesiyle dava açtı. Mahkeme, komisyonun aldığı kararlarda herhangi bir isabetsizlik bulunmadığına, kararların yürürlükteki kıyı mevzuatına uygun olduğuna, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti.

\'PLAJA BETON DÖKÜLÜYOR\' İDDİASI

Son olarak plajdaki tuvaletler için kullanılan foseptik tankının yetersiz kalması üzerine Kaş Belediyesi, kısa süre önce proje kapsamında merdiven sayısı 187\'den 87\'ye düşürülen plaja, iş makinelerini indirdi. Foseptik tankı için kazı yapıldı. Burada yürütülen çalışma şekli, Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği ve Kaşlı bazı vatandaşların tepkisine yol açtı. Sosyal medyada da \'plaja beton dökülüyor\' iddiaları yer aldı.

BAŞKAN İDDİALARI YALANLADI

Turkuaz rengiyle dünyanın en güzel ve özel plajlarından biri olarak gösterilen Kaputaş Plajı\'nın yapılaşmaya açıldığı yönündeki iddialara, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer tepki gösterdi. \"Kaputaş Plajı\'na ve Kaş\'a gözümüz gibi bakıyoruz\" diyen Başkan Kocaer, sosyal medyada yer alan \'plaja beton dökülüyor\' iddialarının asılsız olduğunu söyledi.

Kaputaş Plajı\'nın \'C Tipi Mesire Yeri\' olarak Kaş Belediyesi tarafından kullanıldığını aktaran Başkan Kocaer, plaja önceki yıllarda ahşap tuvaletler, soyunma kabinleri ve bir büfe yapıldığını hatırlattı. Mevcut tuvaletler için foseptik çukuru kullanıldığını, bunun da denize ve çevreye zarar verdiğini aktaran Başkan Kocaer, şunları kaydetti:

\"Kaputaş\'ı korumak adına burada bir çalışma başlattık. Daha önce oraya ahşap tuvalet yapmıştık. Şimdi tuvaletler için foseptik tankı yerleştirdik. Foseptik çukuru pis suyu sızdırdığı için deniz ve çevre kirleniyordu. Bir iş makinesi girdi, tankı yerleştirdi ve çıktı. Başka hiçbir işlem yapılmadı. Yaptığımız çalışmalarda yeşile ve doğaya dikkat ediyoruz. Plajdaki her şey ahşap. Hiç beton dökmüyoruz, çivi bile çakmıyoruz. Hatta dere yatağına begonvil dikip daha yeşil hale getiriyoruz.\"

BÜFE 100, TUVALET 130 METRE UZAĞA TAŞINDI

Yapılan çalışmayla mevcut 6 metrekarelik büfenin denizden uzaklaştırıldığını kaydeden Başkan Kocaer, \"Büfe 100 metre uzaklığa yine ahşap olarak yapıldı. Yine tuvaletler denize 130 metre uzaklığa taşındı. 3 kabin yapıldı. Daha önce foseptik çukuru kullanılıyordu. Şimdi fiberden yapılmış 20 tonluk bir tank yerleştirdik. Pompa sistemi kuruldu. Her akşam vidanjör bu tankı boşaltacak ve arıtmaya tahliyesini sağlayacak. Yine 5 adet soyunma kabini ve duş yapıldı. Hepsi ahşap ve çevreye uyumlu. Biz bu işleri yaparken 1 gram dahi beton kullanmadık\" dedi.

ÇALIŞMALAR BİTTİ

Kaputaş Plajı\'na geçmişte 187 basamakla inildiğini, yaptıkları düzenlemeyle basamak sayısını da 87\'ye düşürdüklerini vurgulayan Halil Kocaer, \"Buraya engelli vatandaşlarımız inemiyor. Onların inmesini de sağlayacak bir yol arıyoruz. İmar planında öngörülen ne varsa onu yapıyoruz. Kaputaş Plajı ve Kaş\'a gözümüz gibi bakıyoruz. Denize en fazla giren insanlardanım. Çevrenin ve denizin temiz kalması için çabalıyoruz. Kaputaş sahilde temizlik çalışması da yapıyoruz. Perşembe günü plaj kullanıma açılacak. Şu anda da denize giriliyor. Plaj kapalı değil. İsteyen herkes gelip yapılan çalışmaları kendi gözüyle görebilir\" diye konuştu.

\'ALANIN TOPOGRAFYASI DEĞİŞTİRİLDİ\' İDDİASI

Sivil toplum kuruluşlarının avukatı Tuncay Koç ise foseptik tankı yerleştirmek için kazı yapılan yerin, alanın topografyasına uygun olmayan kumla kapatıldığını kaydetti. Yapılan işlemin Antalya Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu\'ndan izinli olduğunun açıklandığını aktaran Koç, \"İzin alınsa bile topografyayı değiştiren bir işlem yapamazlar ve iş makineleriyle SİT alanında çalışamazlar. Üç yıl önce yaptıkları mesire yeri işletmesiyle de zaten Kaputaş\'ın doğal dokusunu bozmuşlardı. Burada bilirkişi raporuyla sabittir. Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu\'nun acilen Kaputaş Plajı için peyzaj onarımı planı yapması ve uygulaması gerekir. Ayrıca Kaş Belediyesi\'nin üç yıl önce yaptığı işler de, yeni yaptığı işler de suçtur, suç duyurusunda bulunulması gerekir. Kaşlı vatandaşlar adına suç duyurusunda bulunacağız. Alanın tahribatı sözkonusu\" diye konuştu.



