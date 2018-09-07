Başkan Kocadon'un yerine Dursun Göktepe vekalet edecek

BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, 2006 yılında Bodrum Belediyesi tarafından yıkım kararı alınan bir duvarın geç yıkıldığı gerekçesiyle yargılandığı davadan 38 günlük hak mahrumiyeti cezası alan CHP\'li Belediye Başkanı Mehmet Kocadon\'un yerine geçici olarak, Dursun Göktepe seçildi.

Bodrum Belediyesi Olağanüstü Meclis Toplantısı Herodot Kültür Merkezi\'nde, yapıldı. Toplantıda meclis üyeleri, 38 günlük hak mahrumiyeti cezası alan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon\'un yerine başkan vekilini seçti. Toplantıya, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Kemal Orman, Taner Uslu ve Turgay Kaya, Bodrum Belediyesi Meclis Üyeleri, Belediye Birim Müdürleri ve Birim Sorumluları ile siyasi parti başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantıyı açan Bodrum Belediyesi Meclisi 1. Başkan Vekili Dursun Göktepe, \"Sayın meclis üyelerimiz ve Sayın Bodrumlular, Belediye Başkanımız hakkındaki bir hukuki süreçten dolayı -her ne kadar bu süreçle ilgili itirazlar sonuçlanmamış olsa da- kanunen 5393 sayılı Belediye Kanunu\'nun 45. maddesi gereğince belediye meclisi üyeleri arasından bir başkan vekili seçilmesi için belediye meclisimizi toplamış bulunuyoruz. Bu toplantıyı bir temenni ile açmak istiyorum. Seçilmiş insanların seçildikleri yerde görev yapmasını dileyerek ve hukuki sürecin hızlanmasını umarak toplantıyı açıyorum\" dedi.

Ardından gizli oylamaya geçildi. Üç turda gerçekleştirilen seçimin sonunda 20 oy alan Dursun Göktepe, oy çokluğu ile başkanvekili oldu. 8 oy ise boş çıktı.

Göktepe, seçimin ardından yaptığı açıklamada, \"Hukuk önünde saygımız sonsuz. Hukukumuz gereken düzenlemeyi yapacaktır. Meclis üyesi arkadaşlarıma bana güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum\" dedi.

Mehmet Kocadon da \"Dursun Göktepe\'ye başarılar diliyorum. Ben hep yanında olmaya devam edeceğim. Birlik ve beraberlik içerisinde bu günleri geçireceğimiz kanaatindeyim. Bodrum\'a hayırlı olsun\" diye konuştu.

Göktepe, 4 Ekim 2018 tarihine kadar Bodrum Belediye Başkanlığı görevine vekalet edecek.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon hakkında, Yargıtay tarafından, 2006 yılında belediye tarafından yıkım kararı alınan bir duvarın geç yıkıldığı gerekçesiyle yargılandığı davada, 38 günlük hak mahrumiyeti kararı verilmişti.



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