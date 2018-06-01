Başkan Kocadon: Dünyada yankılanan Bodrum ruhunu hep yaşatacağız

Nilüfer DEMİR/ BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, ulusal ve uluslararası bazı kaynaklar tarafından yapılan değerlendirmelerle ilçenin değerinin ortaya konulduğunu, başarının tesadüfi olmadığını ve tanıtım çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini belirterek, amacının dünyada yankılanan Bodrum ruhunu hep yaşatmak olduğunu söyledi.

Bodrum, Türkiye\'nin en yaşanabilir 10 ilçesi arasına girdi. Refah düzeyi, kültürel seviye, eğitim düzeyi gibi kategorilerdeki çeşitli parametrelere göre, bölgelerin yaşanabilirlik düzeylerini hesaplayan gayrimenkul bilgi şirketi REIDIN tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye\'nin 81 ili genelindeki ilçe ve mahallelerin yaşanabilirlik düzeylerini ortaya koyan \'Sosyoekonomik Derecelendirme\' çalışmasının 2017 sonuçlarına göre, araştırma kapsamındaki 258 ilçe içinde A+ derecesine sahip ilk üç ilçe sırasıyla Beşiktaş, Beyoğlu, Kadıköy oldu. Listenin ilk üçü İstanbul\'dan olurken, sıralamayı yine İstanbul\'dan Sarıyer, Fatih, Bakırköy takip etti. Ankara\'nın Çankaya ilçesi 7\'nci, İstanbul\'un Ataşehir ilçesi 8\'inci, Muğla\'nın Bodrum ilçesi ise 9\'uncu ve İstanbul\'un Şişli ilçesi de 10\'uncu oldu.

TÜRKİYE\'DEN BODRUM LİSTEDE

Popüler yayın organlarından \'Daily News Dig, ölmeden önce mutlaka yüzülmesi gereken, dünyanın suyu en temiz 34 yerini listeledi. Bodrum yarımadası, ilk sıradaki Filipinler\'in Linapacan Adası ile ikinci sıradaki Maldivler\'in ardından üçüncü sırada yerini aldı. Yayınlanan haberde Bodrum ile ilgili verilen bilgide, \"Muğla\'nın Bodrum ilçesi, mavinin 50 tonunu barındıran müthiş tabiatıyla sadece Türk turizminin değil, dünya çapında da turizmin en çok tercih edilen noktalarından biridir\" ifadeleri kullanıldı.

\"DÜNYADA YANKILANAN BODRUM RUHUNU HEP YAŞATACAĞIZ\"

Bodrum markasını geleceğe güvenle taşımak için tanıtım çalışmalarına büyük önem verdiğini ifade eden Bodrum Belediye Başkanı ve Bodrum Tanıtma Vakfı Başkanı Mehmet Kocadon, kentin hem ülke genelinde hem de dünya çapında yapılan değerlendirmelerde önemli noktalarda yer almasında uzun süredir devam eden tanıtım ataklarının büyük katkısının olduğunu belirtti. Başkan Kocadon, \"Bodrum Tanıtma Vakfımızın bünyesinde tüm olumsuzluklara rağmen mücadele etme ruhumuzu yitirmeden tanıtım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, her yıl özellikle yurt dışında yaklaşık 30 farklı fuara katılıyoruz. Yaklaşık 4 yıldır da yurt dışından gazeteci, blogger, sosyal medya fenomenlerini ve seyahat acentesi yetkililerini ilçemize davet ederek onlara Bodrum\'u yerinde tanıtıyor, Bodrum hakkında detaylı bir tanıtım ağı sunuyoruz. \'Birlikten kuvvet doğar\' diyerek yerel yöneticiler olarak bizlere bu çalışmada, Bodrum\'a gönül vermiş tüm vatandaşlarımız, turizmcilerimiz ve esnafımız destek oluyor. Kültürüne sahip çıkan, dünyanın ve Türkiye\'nin dört bir tarafından gelmiş insanlarıyla dünya barış topluluğu gibi yaşayan Bodrumumuz, coğrafi konumu, tarihi kültürel yapısı ve eşsiz doğal güzellikleriyle her yıl, yüz binlerce misafiri ağırlıyor. En büyük amacım dünyada yankılanan Bodrum ruhunu hep yaşatmak, doğal güzellikleri ve gıpta edilen yaşam kültürü ile birlikte Bodrum\'umuzu, 12 ay yaşayan bir turizm ve kültür sanat cenneti olarak geleceğe taşımak. Bunun için var gücümle çalışmaya devam edeceğim. Bana ve Bodrum\'a inananlarla birlikte gönül birliği yaparak, bu uğurda mücadelemizi çok daha deneyimli ve güçlü olarak sürdüreceğiz\" dedi.

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