Başkan Kılıç işçilerle kaldırım taşı döşedi

İSTANBUL, (DHA)-MALTEPE Belediye Başkanı Ali Kılıç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi ziyaret ettiği belediye işçileriyle birlikte kaldırım taşı döşedi. 1 Mayıs\'ta herkesi Maltepe’ye davet eden Kılıç, “Güzel günler, aydınlık günler çok yakın” dedi.

Maltepe’de kutlanacak 1 Mayıs için miting alanında çalışmalar sürerken, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, belediye işçilerini ziyaret etti. Altayçeşme Mahallesi’nde çalışma yapan işçilere yardım eden Kılıç, kaldırım taşı döşedi.

MALTEPE 1 MAYIS’A HAZIR

İşçilerin bayramını kutlayan Kılıç, tüm vatandaşları 1 Mayıs günü Maltepe’ye davet etti. Kılıç, \"1 Mayıs’a sayılı saatler kaldı. Biz Maltepe’deki emekçilerle o gün akın akın gelecek olan tüm emekçilerimizi kucaklamak için hazırız. Güzel günler, aydınlık günler çok yakın” diye konuştu.

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