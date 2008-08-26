Başkan kendisine çalışmış

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, AKP’den seçildikten sonra geçen yıl partiden ayrılan Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer hakkında, kendisi ve iki kardeşine ait motel inşaatında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla soruşturma izni verdi.

Yılmazer ve kardeşlerine ait Gelincik Mahallesi’ndeki Kumsal Motel’in inşaatıyla ilgili iddialar üzerine yapılan incelemeler sonucu, yıkım kararı verilen motelin bu kez izinsiz ve ruhsatsız olarak yeniden inşa edildiği belirlendi. Yasal olmayan biçimde yapılan inşaata, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerince mühürlenmesine karşın, izinsiz devam edildiği saptandı.

Müfettişler, normalde iki kat tahsisi olan bölgede inşaatın daha yüksek olması için Belediye Meclisi’nden özel karar çıkarıldığını belirledi. Yılmazer’e bağlı Belediye Meclisi’nin aldığı kararla yapılan imar plan değişikliğiyle inşaat yüksekliği 10.5 metreye, normalde 0.20 olan TAKS oranı da 0.40’a çıkarıldı.

Ruhsatsız ve izinsiz inşaata yönelik resmi işlemleri inceleyen müfettişler, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin, ortaya çıkan olumsuz durumu tutanak haline getirdiğini ve Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu için yazı hazırlandığını belirledi. Müfettişler, bu tutanakla ilgili hazırlanan suç duyurusunun Yılmazer tarafından imzalanmadığını, dolayısıyla savcılığa suç duyurusu yapılamadığını saptadı.



TAKS nedir?

TAKS, imar planı üzerinde yazılı taban alanı katsayısı, o imar adasındaki parselde yapılacak inşaatın toprak üzerinde kaplayacağı en büyük bina sahasını gösteriyor. Azami bina sahası, imar planı üzerinde yazılı taban alanı katsayısı ile belirtilmiş miktardan büyük olamıyor.



