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Politika

Başkan kaybetti, deve kestiler

Isparta'da bir grup işadamı, eski Başkan AKP'li Hasan Balaman’ın seçimi kaybetmesini deve keserek kutladı.

01 Nisan 2009 03:00

Isparta'da bir grup işadamı, eski Belediye Başkanı AKP'li Hasan Balaman’ın seçimi kaybetmesini deve keserek kutladı. 6 bin TL’ye satın alınan ve kesilmeden önce şehir turu attırılan deve, Isparta Belediyesi Et Entegre Tesisi’nde 7 kasap tarafından kesildikten sonra, eti bir et galerisinde halka ücretsiz dağıtıldı.

Isparta’da seçim kaybeden AKP'li Hasan Balaman'dan baskı ve zulüm gördüklerini iddia eden bir grup esnaf 2 gündür helva dağıtırken, bugün de adlarının açıklanmasını istemeyen bir grup işadamı 6 bin TL'ye deve satın alıp Isparta Belediyesi Et Entegre Tesisi'nde kestirdi.

Çarşı merkezinde deve ile tur atıldı

Antalya’dan getirilen deveye önce arkası açık kamyonetle Isparta mahallelerinde ve çarşı merkezinde şehir turu attırıldı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında dolaştırılan deve, daha sonra Isparta Belediye Başkanlığı binası önüne getirildi. Burada birçok vatandaş deveyi cep telefonlarıyla görüntülerken, kimisi de deveyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra deve Yazısöğüt Köyü'ndeki et entegre tesisine getirildi.

İşadamlarının satın aldığı deve 2 giriş kapısı bulunan et entegre tesisine güçlükle sokuldu. İlk kapıdan tüm uğraşlara rağmen sığmayan deve, daha sonra ikinci kapıdan içeri alındı. Kasaplar önce deveyi halatlarla ayaklarından bağladı. Üzerlerinde Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yazılı önlükleri bulunan kasaplar, aynı anda bıçaklarını sürüp deveyi kesti.

Ücretsiz dağıtıldı

Adını açıklamayan işadamı, “Hasan Balaman döneminde çok baskı gördük. İşadamlarına belediye için zorla bağış yaptırdı. Kendisinden yana olmadığımız için işyerlerimizin önünü kazdı. Ufak tefek şeyleri bahane edip cezalar kesti. ‘Balaman seçilmesin deve keseceğiz’ demiştik. Seçilmedi, seçilmeyişini deve keserek kutluyoruz” dedi. Kesilen devenin eti, Saray Et Galerisi'nde halka ücretsiz dağıtıldı

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