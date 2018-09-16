Başkan Kafaoğlu'ndan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı

BALIKESİR, (DHA) - 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın başlaması nedeniyle yazılı bir açıklama yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını diledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu yayımladığı mesajında Türkiye\'nin her tarafında olduğu gibi Balıkesir’de de büyük bir sevinç ve mutluluk içinde 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı\'na başlamanın coşkusu ve heyecanı içerisinde olduklarını belirterek, \"Kuşkusuz eğitim; üzerinde titizlikle durulması ve her şeyden fazla sahiplenilmesi gereken, kararlılık ve süreklilik isteyen bir süreçtir.

Kalkınma ve gelişme yolunda, ülkelerin en büyük gücü eğitimli, nitelikli, çalışkan insan varlığıdır. Ülkemizin ihtiyacı olan eğitilmiş insan gücü, ilim, irfan yuvası olan okullarımızda yetiştirilmektedir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin çağın gereklerine uygun olarak ve fırsat eşitliği içinde eğitim-öğretim imkânlarından yararlanması yönünde yoğun bir çaba sarf edilmektedir.

Ülkemizin geleceği olan çocuklarımız okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşmanın sevincini yaşarken, değerli anne ve babaları da yavrularını sevgiyle, ümitle okula hazırlanmanın güzelliğini ve tatlı telaşını paylaşıyorlar.

Değerli eğitimcilerimizin, üstün görev anlayışı ve sorumluluk şuuruyla bu kutsal görevlerini yerine getirirken ilimizin eğitim ve öğretim kalitesini üst sıralara taşıma gayretlerimize bu yıl da gereken yüksek katkıyı vereceklerine inancım sonsuzdur\" ifadelerini kullandı.

\"HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALDIK\"

Başkan Kafaoğlu mesajının devamında şunları söyledi:

\"Eğitimde alınan mesafe, gelişme ve ilerleme; uluslararası rekabetin en önemli göstergesidir. Yüksek insani değerler üzerine inşa edilmiş değerlerimizin yarınlara aktarılmasında eğitim, en temel sorumluluklarımız arasındadır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi ne kadar iyi yetiştirebilirsek, onlara ne kadar çok imkân sunabilirsek, ülkemizin yarınları da o kadar parlak olacaktır. Eğitimin temel hedefi, sağlıklı, çalışkan, üretken, araştıran, sorgulayan ve yorumlayan bireyler yetiştirmektir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi bu özelliklere sahip, vatanımıza, milletimize, ailelerine yararlı, yüksek karakterli ve donanımlı bireyler olarak, geleceğe hazırlamak biz idarecilerin vazifesidir.

Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak 20 ilçemiz de dahil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri almış bulunmaktayız. Özellikle okul servislerinin denetimleri konusunda Zabıta Daire Başkanlığımızın her eğitim yılında olduğu gibi bu yılda konuya hassasiyetle eğileceğini ve denetimlerini arttırarak sürdüreceğini belirtmek isterim.

Bu duygu ve düşüncelerle; 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı’nın öğrencilerimize, ailelerine, tüm eğitim camiamıza ve Balıkesirli vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olmasını ve başarılarla dolu bir yıl olarak geçmesini dilerim.\"

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