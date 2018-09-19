Başkan Kafaoğlu'ndan maçta çıkan olayla ilgili açıklama

BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Balıkesirspor-Ümraniyespor maçında bir taraftarın hakem Atilla Karaoğlan\'a yönelik gerçekleştirdiği saldırının basit bir olay olmadığını söyledi. Balıkesirspor’un haklarını korumak için yasal her yola başvuracaklarını belirten Kafaoğlu, \"Yeni bir yönetim, yeni bir saha. Uzun bir aradan sonra kendi sahamızda taraftarımızla buluştuğumuz bir maçta yaşanan bu olay bana rastgele bir olay gibi gelmiyor” dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Ahilik Haftası nedeniyle Esnaf Odaları Birliği Birlik Başkanı Fehmi Erdem ve yönetim kurulunu ziyaret etti. Ziyarette önceki gün yarıda kalan Balıkesirspor-Ümraniyespor maçına ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kafaoğlu, “Balıkesir adına, Balıkesirspor adına oldukça şanssız bir durum yaşandı. Hepimiz üzüldük. Kendini bilmez birisi maç gayet güzel giderken, centilmence oynanırken, yenen yok, yenilen yok iken böyle bir olay yaşandı” değerlendirmesinde bulundu.

\"İKİ BELEDİYE KARDEŞ\"

Ümraniye Belediyesi ile Altıeylül Belediyesi’nin kardeş belediye olduklarına dikkat çeken Başkan Kafaoğlu, “Hakem de gayet başarılı bir şekilde maçı yönetirken, düdük çaldıktan sonra içeriye giderken kendini bilmez bir densiz, bir meczup tribünlerden atlayarak hakeme fiili bir saldırıda bulundu. Kurallara göre hakeme fiili saldırı olunca maçın tatil edilmesi gerekiyor olabilir ama burada ne Balıkesirlilerin ne Balıkesirspor’un, ne yönetimin ne de futbolcuların hiçbir suçu kabahati yok” diye konuştu.

\"YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ\"

Balıkesirspor’un haklarını korumak için yasal olan her yola başvuracaklarını belirten Kafaoğlu, şunları söyledi:

“16 ayrı suçtan sabıkalı bir vatandaşın yaptığı bu olay hepimizi derinden üzmüştür. Ceza almamak adına var gücümüzle temaslarımızı sürdürüyoruz. Meczup mu diyelim, provokatör mü diyelim, kasıt mı diyelim böyle bir şeyden dolayı Balıkesirspor’un ceza almasını asla istemiyoruz. Yeni bir yönetim yeni bir saha, ilk maçımızda bu yaşanan olay rastgele bir olay gibi gelmiyor bana. Önceden planlanarak mı oldu bilmiyorum. Kimsenin günahını almak istemem ama doğru bir şey değil. Balıkesirspor bir ceza alırsa bunun vebali kime? Milletvekillerimiz de bugün Balıkesirspor’a giderek temaslarda bulundu. Bizlerde Balıkesirspor’un arkasındayız. Ceza almama noktasında her türlü gayreti gösteriyoruz. Temaslarımızı sürdürüyoruz.”

OLAYIN GEÇMİŞİ

Spor Toto 1\'inci Lig\'in 5\'inci haftasında Balıkesir Baltok ile Ümraniyespor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona ermişti. İlk yarı sonunda sahaya giren Balıkesirsporlu bir taraftarın orta hakem Atilla Karaoğlan\'a saldırmasının ardından maç güvenlik gerekçesiyle tatil edilmişti. Karşılaşmayla ilgili kararı Türkye Futbol Federasyonu vereceği öğrenildi.

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