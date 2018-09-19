Başkan Kafaoğlu'ndan Gazilere anlamlı jest

BALIKESİR, DHA-19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Gazileri mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. Başkan Kafaoğlu Atatürk Anıtı’nda düzenlenen çelenk sunma törenine katıldı, gazilerle birlikte oldu. Kafaoğlu, Gazilere dernekleri için mekan tahsis edildiği müjdesini verdi.

Başkan Kafaoğlu, mülki erkan, ve Gaziler ile birlikte Atatürk anıtına \'Gaziler Günü\' nedeniyle çelenk konulması törenine katıldı. Daha sonra Gaziler Derneği Başkanı Hulusi Karakuz, Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Haydar Filiz ve dernek üyeleri program sonrasında Başkan Zekai Kafaoğlu’nu makamında ziyaret ederek duygu ve düşüncelerini aktardı. Başkan Zekai Kafaoğlu da anlamlı gün dolayısıyla Gaziler Derneği’ni, Balıkesir Görev ve Terör Mağdurları Dayanışma Derneği ile Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’ni ziyaret ederek gazilerin günlerini kutladı “Sizlerin her zaman yanınızdayız” mesajı verdi.

“BİZLERİ ARTIK DAHA GENİŞ YERDE AĞIRLAYACAKSINIZ”

Gaziler Derneği Başkanı Hulusi Karakuz ve dernek üyeleri ziyaretinde konuşan Başkan Zekai Kafaoğlu gazilerin yer taleplerinin olduğunu, yeni bina konusunun sene sonuna kadar çözüleceğini belirtti. Kafaoğlu “75. Yıl Parkının içerisini yaşam merkezi yapmayı planlıyorduk. İçerisinde cafesi, kütüphanesi ve dernek binaları olacaktı. Yer sit alanı olduğu için bu proje Anıtlar Kuruluna takıldı. Buradan derneğe yer vermek istiyorduk ancak bu biraz gecikecek. Derneğin daha önce talep ettiği şu anda aşevi ve beyaz masanın bulunduğu yer ile ilgili yeniden çalışmaya başladık. Bu sene sonuna kadar gazilerimiz Kuva-yi Milliye Meydanı’nda bulunan, belediyemiz beyaz masa ekibi ve aşevi olarak kullanılan binada yeni yerlerine kavuşacaklar. Gazilerimiz daha geniş ve daha güzel mekanda bizleri ağırlamış olacak. Sizler için ne yapsak azdır” diye konuştu.

“GAZİLERİMİZ BİZİM HERŞEYİMİZ”

Ziyaretlerde konuşma yapan Başkan Zekai Kafaoğlu “Gazilerimiz bizim her şeyimiz. Vatan için, bayrak için ölüme göze almış insanlar. Gazilerimiz ülkemizi savunmak için, bizim rahat yaşayabilmemiz için, canlarını ve kanlarına ortaya koymuşlar. Şehitlerimiz ve şehit yakınlarımız bizim için değerli. Şehitlerimiz Allah’tan rahmeti gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum. Yerel yöneticiler olarak gazilerimizin ve şehit yakınlarımızın emrindeyiz. Gazilerimizin her zaman yanlarındayız. Gazilerimiz ile gurur duyuyoruz. Cenabı Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin” dedi.

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