Başkan Kafaoğlu'ndan 'Atatürk Heykeli' açıklaması

BALIKESİR, (DHA) - BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Çamlık Tepesi\'nde bulunan ve 1980\'den sonra yapılan yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki heykelin yıprandığı için kaldırıldığını yerine eskisinin iki katı büyüklüğünde ve Balıkesir\'in her yerinden görülebilecek yükseklikte Atatürk heykelinin dikileceğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Çamlık Projesi kapsamında; Çamlık’ta bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Anıtı’nın kaldırılması ile ilgili olarak sosyal medyada dolaşan iddialar üzerine Başkan Kafaoğlu açıklama yaptı. İddiaların asılsız olduğunu belirten Kafaoğlu, \"1980\'den sonra yapılan ve yıprandığı gözlenen Atatürk anıtının yerine, bronzdan, mermer kaideli, kaide yüksekliği 5,75 metre, heykel yüksekliği 4,25 metre olan ve eskisinin 2 katı yüksekliğinde bir Atatürk anıtı kısa süre içinde Çamlık Tepesi\'ne dikilecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Heykeli’nin yerine sabitlenebilmesi için zemin ve kaide güçlendirme çalışmaları tüm hızıyla sürmektedir. Yeni heykelin yerine montajının tamamlanması sonrasında toplam yüksekliği 10 metre olacak Atatürk heykeli şehrin her yerinden rahatlıkla görülebilecek\" diye konuştu.

\"ANIT YIPRANDIĞI İÇİN KALDIRILDI\"

1980’li yılların başında yerine monte edilen ve üzerinden uzun yıllar geçen anıtın son derece yıprandığını dile getiren Kafaoğlu, \"Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve Kuva-yi Milliye şehri Balıkesir\'imize yakışmayacak bir hal aldığı görülmüş ve bunun için de ilimize yakışır bir Atatürk heykelinin kazandırılması zorunlu hale gelmiştir. Bu nedenle eski anıt yerinden kaldırılmıştır.Tüm Türk milleti nezdinde büyük önem taşıyan Atatürk’ün unutturmaya çalışılıyormuş veya izleri siliniyormuş gibi bir algı yaratılmaya çalışılması manidardır. Atatürk bizim kurucu liderimizdir ve şehrimizi onun gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için onun ilkeleri doğrultusunda gece gündüz çalışıyoruz\" ifadelerini kullandı.

\"TÜM KAHRAMANLARI MİNNETLE YAD EDİYORUZ\"

Kafaoğlu, \"Kurtuluş Savaşı yıllarında verdiği kahramanca mücadeleden dolayı atalarımızı, 3 dönem öğrencilerini şehit veren Balıkesir Lisemizin kahraman evlatlarını, isimini hatırlayamadığımız vatanı uğruna can vermiş tüm kahramanlarımızı ve tabi ki en başta, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, o zorlu şartlar altında ülkeyi ayağa kaldırarak bu toprakların vatan olmasında başrol oynayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Bu vesile ile şehrimize yakışacak olan yeni Atatürk Anıtı’nın şimdiden Balıkesir\'imize ve çok değerli hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyoruz\" diye konuştu.

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