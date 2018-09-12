Başkan Kafaoğlu:Hedeflerimize ulaşmak için gece gündüz çaba sarf ediyoruz

BALIKESİR, (DHA) - 2018’in ulaşım yılı ilan edildiği Balıkesir’de ekipler 2 bin kilometrelik asfalt yol hedefine ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor, okul bölgelerindeki yollar da yenileniyor. Teknik Lise Caddesi’ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Zekai Kafaoğlu, “Yüklenici firmalarımıza ve Fen İşleri Daire Başkanlığımıza bağlı ekiplerimizin marifetleri ile yola devam ediyoruz. Durmak yok yola devam diyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için gece gündüz çaba sarf ediyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi yol bakım ekipleri, Altıeylül ilçesinin ana arterlerinden birisi konumundaki Teknik Lise Caddesi’nin asfalt çalışmasını okulların açılacağı güne yetiştirmek çalışmalarını sürdürüyor. Dün akşam yol çalışmalarını yerinde denetleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, işçiler ve yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı ve caddedeki çalışmaların okulların açılacağı güne kadar bitirilmesi talimatını verdi.

Cadde üzerindeki esnaf ve mahalle sakinleri, bu yolun asfaltlanması konusunda belediyeye iletilen taleplerin zamanında cevap bulmasından dolayı Başkan Kafaoğlu’na teşekkür etti.

“HER ŞEY ÇOCUKLARIMIZ İÇİN”

Teknik Lise Caddesi’ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kafaoğlu, “Burada asfalt iyice bozulmuştu, neredeyse timsah sırtı olmuştu. İhale ile asfalt işini verdiğimiz firmayı bu caddeye yönlendirdik, okullar açılmadan önce yeniden asfaltlanması talimatını verdik. Yetiştirebilmek için yüklenici firma gece de durmadan işine devam ediyor. Bugün biz de çalışmaları yerinde görelim diye Fen İşleri Daire Başkanımız Ayhan Arık Bey ve ekibiyle çalışma sahasına geldik” dedi.

Çalışmaları gözlemlediklerini ifade eden Başkan Kafaoğlu, “Teknik Lise Caddemizi standartlara uygun şekilde sıcak asfalt kaplayarak caddemizdeki trafiği de daha konforlu hale getirmeyi planlıyoruz. Her şey çocuklarımız için. Altıeylül ilçemizin en büyük mahallesi Bahçelievler Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi’nin de en büyük en önemli ana arteri bu cadde. Burayı göz ardı edemezdik” şeklinde konuştu.

“DURMAK YOK YOLA DEVAM DİYORUZ”

İl genelindeki asfaltlama ve kilit parke döşeme çalışmaları ile ilgili de bilgiler veren Başkan Kafaoğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Yol yapım çalışmalarımız şehrin muhtelif yerlerinde olanca hızıyla devam ediyor. Bir tarafta asfalt kaplama çalışmaları, diğer tarafta kilit parke taşı döşeme çalışmaları sürüyor. Aynı anda günlük ortalama 52 ayrı noktada çalışmalar yapılıyor. Kırsal mahallelerimizde de çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Yüklenici firmalarımıza ve Fen İşleri Daire Başkanlığımıza bağlı ekiplerimizin marifetleri ile yola devam ediyoruz. Durmak yok yola devam diyoruz. Hedeflerimize ulaşmak için gece gündüz çaba sarf ediyoruz”.

“ADLİYE KAVŞAĞI EYLÜL AYI SONUNDA HİZMETE AÇILACAK”

Köprülü kavşak çalışmaları hakkında da bilgiler veren Başkan Kafaoğlu, “Adliye Kavşağımızdaki çalışmalarımız da oldukça hızlı ilerliyor. Dövizdeki yükselmeden kaynaklanan demirde ve asfalttaki maliyetlerin yükselmesinden dolayı firmalarımız zorlanmasına rağmen çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Eylül ayının başında açılacaktı ancak tamamlanamadı. İnşallah Eylül ayı sonunda yol tamamen bitirilerek trafiğe açılacak” dedi.

“Adliye Kavşağı’nın dışında Cengiz Topel Caddesi üzerinde de bir kavşak çalışmamız var” diyen Başkan Kafaoğlu, “Orayla ilgili de yüklenici firma ile sürekli görüşüyoruz. Onu da sıkıştırıyoruz. Oranın da bir an önce açılarak Karesi ve Altıeylül ilçelerini birbirine bağlayarak trafiğini rahatlatmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“HEDEFLERİMİZE ULAŞMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ”

Yol ve kavşak çalışmalarının yanı sıra diğer birimler tarafından yürütülen birçok hizmetin de devam ettiğini vurgulayan Başkan Kafaoğlu konuşmasını şöyle sonlandırdı:

“Bir taraftan asfalt ve kavşak çalışmalarımız devam ederken; diğer yandan BASKİ’nin, Kent Estetiği Daire Başkanlığımızın çalışmaları da sürüyor. Yetiştirmeye çalıştığımız parklar var. Onlarla ilgili bir kısmını kendimiz yapıyoruz, bir kısmını da yüklenici firmalar vasıtasıyla yaptırıyoruz. Geçtiğimiz günlerde İvrindi ve Havran’daki millet parkımızın temelini attık. Önümüzde kendi imkanlarımız ile yapacak olduğumuz Savaştape ve Kepsut’taki millet parkımız var.

Yine Bahçelievler’de Diş Hastanesi\'nin karşısında devam edecek olan büyük bir park projemiz var. Orada tapusu 922 kişinin üzerinde olan bir alan da vardı ağaçlandırma bölgesi olarak. Bu park çalışmasına bu alanı da ilave ederek tekrar projeyi revize ediyoruz.

İnşallah bu çalışma da bittikten sonra ihalesini yaparak Bahçelievler’e gerçekten Atatürk Parkı’ndan büyük bir park kazandırmış olacağız. Bunun yanında Bahçelievler ile Plevne mahallelerimiz arasında kapalı pazar yeri ihalesi yapıldı. Temelleri atıldı. 2’inci Gündoğan’da açık pazar yerimiz vardı. Onun da üstünün kapatılması noktasındaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Ekim ayı sonu gibi bu pazar yeri de tamamlanmış olacak. Verdiğimiz sözlere ve hedeflere ulaşma noktasında ciddi bir gayret içerisindeyiz. Bu çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.”

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